اقتصاد الإمارات يواصل التوسع في بداية النصف الثاني

المصدر: دبي - البيان

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واصل الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط توسعه في بداية النصف الثاني من العام الجاري، حيث رفعت الشركات مستويات نشاطها بشكل كبير، وأفادت باستمرار زيادة كل من معدلات التوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج، ورافق النمو القوي للإنتاج ارتفاع في المبيعات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً، الذي تصدره شركة S&P Global- وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً طفيفاً من 56.9 نقطة في يونيو إلى 56 نقطة في يوليو، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، ومن متوسط السلسلة على المدى الطويل. وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، مدعوماً بتوسع ملحوظ في الإنتاج.

زيادة الإنتاج

وظل معدل نمو النشاط كبيراً في بداية الربع الثالث، حيث أشار ما يقرب من 30% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الإنتاج عن الشهر السابق. وكان الدافع لزيادة النشاط هو الارتفاع في حجم الطلبات الجديدة، والتي استمرت في الزيادة، بفضل قوة طلب العملاء وتحسن ظروف السوق، وفقاً لأعضاء لجنة الدراسة.

ارتفاع التوظيف

وشجع الارتفاع الحاد بشكل عام في الطلبات الجديدة الشركات على زيادة مستويات التوظيف، مما أدى إلى ارتفاع معتدل في أعداد الموظفين. في الوقت نفسه شهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيداً من التحسن في مدد تسليم الموردين، وذلك نتيجة لطلب الشركات من الموردين تسريع وصول مستلزمات الإنتاج، وشجع هذا التحسن الشركات على زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون، على الرغم من أن معدل نمو المشتريات كان الأدنى منذ أربعة أشهر.

تراجع التضخم

كما أفادت الشركات بتراجع ضغوط التكلفة في شهر يوليو، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وكان هامشياً فقط، وسلطت الشركات الضوء على أن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتكاليف الشحن ساعد في الحد من ارتفاع أسعار الموردين، في حين تلاشت ضغوط الرواتب بشكل ملحوظ.

وقد ساعد هذا التباطؤ على حدوث جولة أخرى من تخفيضات الأسعار في شهر يوليو، حيث انخفضت أسعار المبيعات بوتيرة متواضعة كانت مساوية لشهر يونيو، وسعت الشركات إلى تقديم عروض خاصة للعملاء، في ظل الظروف التنافسية.

أخيراً كانت توقعات الإنتاج للعام المقبل متفائلة في شهر يوليو، حيث ارتفعت إلى ثاني أعلى مستوى في ما يزيد قليلاً على عام، واستند أغلبية أعضاء لجنة الدراسة في توقعات النمو إلى تحسن الظروف الاقتصادية، وزيادة التسويق والمبيعات.

تحسن ظروف السوق

وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في «S&P Global Market Intelligence»: « أظهرت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات (56.0 نقطة) أن القطاع ظل في حالة جيدة بشكل عام، مع استمرار تحسن ظروف السوق، وإشارة الشركات إلى وجود معدلات قوية لنمو طلب العملاء وخلق فرص العمل». وأضاف: «مع أخذ هذه المعطيات في الاعتبار كانت الشركات واثقة بأن مستويات النشاط ستستمر في النمو، ووصل معدل التفاؤل إلى ثاني أقوى مستوياته في فترة تزيد قليلاً على عام. وكان من أسباب تحسن الثقة تراجع ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج، مما سمح للشركات بتخفيض أسعار البيع، وزيادة حجم المخزون».

وأردف: «في البداية أشارت نتائج شهر يوليو إلى أن القطاع غير المنتج للنفط الإماراتي سيستمر في مساره التوسعي في النصف الثاني من العام الجاري».

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