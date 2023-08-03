10.39 مليارات درهم أرباح «العالمية القابضة» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت الشركة العالمية القابضة أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام 2023 بنحو 10.39 مليارات درهم، مقارنة بأرباح بقيمة 10.35 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 28.7 مليار درهم في النصف الأول، بنمو 31 %، مقارنة بـ21.9 مليار درهم.

وخلال عام 2023، حافظت الشركة العالمية القابضة بشكل فعال على مسار نموها، والذي ظهر جليًا في زيادة الإيرادات المذهلة بنسبة 30.8 % مقارنة بالنصف الأول من 2022، مسجلاً 28.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. ويرجع هذا الأداء إلى جودة وصمود أصول الشركة العالمية القابضة بشكل أساسي في قطاعات الخدمات البحرية والتجريف والعقارات والخدمات المالية وما لها من دور بارز في هذا النمو.

وترفع الشركة توقعات العام بأكمله مع استقرار أسعار الأسهم ونمو ربحية السهم بنسبة 35.1 %.

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «واصلت المجموعة صمودها على الرغم من التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وبيئة التضخم المرتفعة، والتي كان لها جميعًا تأثيرات اقتصادية متفاوتة على أعمالنا التشغيلية. تؤكد النتائج أننا نسير على الطريق الصحيح نحو الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في ديسمبر الماضي، حيث تم الانتهاء من العديد من عمليات من عام 2023، ويسعدني أن أرى أن وضعنا النقدي لا يزال قويًا. أسهم التزامنا بالسعي لتحقيق كفاءات الاستحواذ في النصف الأول من عام 2023 مما يمهد الطريق للتوسع المستقبلي. لقد تلاقت النتائج وتوقعاتنا للربع الثاني والنصف الأول تشغيلية أكبر عبر كل جانب من جوانب أعمالنا في هذه النتيجة الإيجابية».

وأضاف: «على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد وتزايد التوترات الجيوسياسية، فقد حافظنا على نهج متوازن بين الاستثمارات الإقليمية والدولية. وتعزز استراتيجيتنا البيئة الاقتصادية المستقرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسياسات الصديقة للمستثمرين والموقع الاستراتيجي، مع الاستفادة أيضًا من خبرة الاستثمار الدولية والشبكة العالمية والاستعداد لاغتنام الفرص عندما يكون السوق مواتيًا».

ومستقبلًا، نتوقع أن نواصل تطوير وتنمية قطاعاتنا الحالية بشكل عضوي ومن خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي ستعزز محفظتنا.

حققت الشركة العالمية القابضة نموًا ملحوظًا في القطاعات الرئيسية بما يعزز المركز المالي في النصف الأول من عام 2023

الإنجازات المحققة تبرهن على مرونة الشركة وفطنتها الاستراتيجية في التنقل في ظروف السوق المتغيرة مع ضمان نمو ثابت. علاوة على ذلك، نما إجمالي حقوق الملكية بنسبة 233.3 % ليصل إلى 75.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، ما يدل على استمرار التزام الشركة العالمية القابضة تجاه مساهميها.

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