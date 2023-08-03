«ويلينغتون مانجمنت» للاستثمار تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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تعتزم شركة «ويلينغتون مانجمنت» الأمريكية للاستثمار وإدارة الأصول افتتاح مكتب في دبي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية، صناديق الاستثمار والتحوط العالمية الكبرى التي توسعت في دبي خلال الفترة الأخيرة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة «بوسطن» بولاية «ماساتسوسيتش» الأمريكية وتدير أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 1.1 تريليون دولار، لصالح مؤسسات عالمية كبرى، كما تقدم خدمات استشارية لصناديق استثمار مشترك. وتخدم الشركة عملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 29 عاماً.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد عيّنت «ويلينغتون مانجمنت» وليد الرزوقي من بنك «مورغان ستانلي» ليقود عمليات مكتبها في دبي، وليساعدها في بناء تواجدها الإقليمي من خلال هذا المكتب. وكان الرزوقي يشغل منصباً تنفيذياً لدى «مورغان ستانلي»، حيث عمل هناك لمدة ست سنوات. وقبل ذلك، عمل الرزوقي لدى المكاتب الإقليمية بالمنطقة لشركتي «اتش إس بي سي هولدينغز» و«ناتيكسيس»، وذلك بحسب ما نشرته «بلومبرغ» نقلاً عن ملف الرزوقي في «لينكد إن». ولم يعلق الرزوقي أو المتحدث باسم «مورغان ستانلي» على الخبر.

وصرح متحدث باسم «ويلينغتون مانجمنت» تعليقاً على قرار افتتاح مكتب في دبي، قائلاً: «قررنا التوسع في المنطقة لكي نصبح أقرب إلى عملاءنا وندعم احتياجاتنا المحلية»، فيما لم يعلق المتحدث على تعيين الرزوقي.

وتُعد «ويلينغتون مانجمنت» بذلك أحدث مؤسسة استثمارية عالمية تفتتح مكتباً في دبي، بعد مجموعة من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية، شركات إدارة الأصول، وأخيراً صناديق التحوط، التي افتتحت مقار لها خلال الفترة الأخيرة في «مركز دبي المالي العالمي»، المنطقة الحرة التي تعمل وفق منظومة قضائية يحكمها القانون العام وتستخدم اللغة الإنجليزية.

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