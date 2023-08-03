أرباح «أدنوك للإمداد» تقفز 327% في النصف الأول إلى 1.12 مليار درهم

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قفزت أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 237% إلى 1.12 مليار درهم، مقارنةً بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022.

وتفصيلاً حققت الشركة في النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1.12 مليار درهم «307 ملايين دولار» أو 0.15 درهم «0.04 دولاراً» للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم «72 مليون دولار » المسجل في النصف الأول من عام 2022.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4.49 مليار درهم «1.22 مليار دولار» في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وجاءت هذه النتائج مدفوعة بنمو الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للشركة، والتي تتضمن الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.53 مليار درهم «417 مليون دولار» في النصف الأول من 2023، مما يمثل زيادة 188% على أساس سنوي، ويأتي ذلك مدفوعاً بمساهمة كبيرة من قطاعات الأعمال الثلاثة، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 34.1% في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر بكثير من النصف الأول من عام 2022 والذي بلغ 19.02%.

كما حققت الشركة نتائج إيجابية في التدفقات النقدية الحرة بقيمة 301 مليون درهم «82 مليون دولار» في النصف الأول من عام 2023، حيث لم يكن لدى الشركة أي سحب على التمويل بالديون حتى تاريخ 30 يونيو 2023، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «يسرني الإعلان عن أدائنا التشغيلي والمالي المتميز لاسيما بعد الاكتتاب العام القياسي على حصة أقلية من سهم «أدنوك للإمداد والخدمات»، حيث حققت الشركة نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 327% في صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: «جاء أداء الشركة القوي مدفوعاً بخطط مسؤولة تهدف إلى تطوير وتنمية أصولنا وقاعدة عملائنا، بالإضافة إلى التركيز على خفض انبعاثات عملياتنا واستكشاف المزيد من فرص النمو في مجالات مختلفة، مما يمكننا أيضاً من الاستفادة من استراتيجية «أدنوك» للنمو، وضمن خطتنا الاستراتيجية للنمو الذكي، نواصل تعزيز حضورنا الجغرافي واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، وتحقيق أقصى قيمة لمساهيمنا».

نظرة مستقبلية

تماشياً مع التوجيهات الصادرة وقت الاكتتاب العام، أصدرت الشركة الأهداف المتوسطة المدى التالية:

- الإيرادات الموحدة: نستهدف تحقيق نمو متوسط إلى مرتفع، في نطاق خانة واحدة، على أساس سنوي على المدى المتوسط.

- الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: نهدف إلى هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% كحد أدنى في 2023، وعلى المدى المتوسط، نستهدف متوسط نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بهدف تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك يقدر بحوالي 35%.

- هيكل رأس المال: نسعى إلى موازنة الدين والأرباح على أساس معادلة «0.2-2.5X» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وذلك على المدى المتوسط.

توزيعات الأرباح

اعتمد مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح التي تهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين وتعكس قدرات الشركة على تحقيق أرباح وتوليد تدفقات نقدية قوية، يُمكّن هذا النهج الشركة من الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل العمليات الجارية مع الاستثمار في نمو تراكمي طول الأجل.

كما تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2023 في الربع الرابع من عام 2023، مع تحديد قيمة الأرباح المحددة من قبل مجلس الإدارة، في وقت الإدراج، أشارت الشركة إلى توزيع أرباح للنصف الأول من عام 2023 بقيمة 239 مليون درهم «65 مليون دولار»، وهو ما يعادل توزيعات أرباح قدرها 0.032 درهم للسهم يتم دفعها في الربع الرابع من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم دفع توزيعات أرباح نهائية عن النصف الثاني من 2023 في الربع الثاني من عام 2024، وقد أشارت الشركة وقت الإدراج في عام 2023، أنه من المتوقع توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2023 تبلغ 477 مليون درهم «130 مليون دولار»، وعليه، تتوقع الشركة زيادة أرباح الأسهم السنوية لعام 2023 تدريجياً على أساس نمو سنوي لا يقل عن 5% على المدى المتوسط، مع مراجعة السياسة بانتظام وذلك في ضوء فرص النمو ذات القيمة التراكمية، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين في كل سنة مالية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى لنتائج النصف الأول في الربع الرابع من ذلك العام، ويتم دفع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من العام من السنة التقويمية التالية.

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