تراجع أسعار الذهب في الإمارات.. والعالمية تستقر عند 1935 دولاراً

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات تراجعاً طفيفاً اليوم الخميس، حيث انخفض سعر «جرام 24» إلى 234.50 درهم، فيما وصل سعر «جرام 22» إلى مستوى 217.25 درهم، بينما وصل سعر الذهب «جرام 21» إلى 210.25 درهم، وسجل الذهب «عيار 18» نحو 180.25 درهم.

وعالمياً استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1970.90 دولار.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1237.19 دولار للأوقية.

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