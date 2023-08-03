أرباح رأس الخيمة العقارية تقفز 245 % في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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قفزت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 245% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ صافي الربح، خلال النصف الأول من العام الجاري 88.19 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 25.55 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت النتائج زيادة ملحوظة في الإيرادات، بلغت 164%، نتيجة للطلب المتزايد من العملاء على المشاريع الجديدة في أبوظبي، ورأس الخيمة، إلى جانب تسليم العديد من المشاريع السكنية إلى أصحابها، كما أضافت أصول الضيافة الخاصة بالشركة قيمة كبيرة لمصادر العوائد، وعززت الميزانية العمومية، ورسخت مكانة ميناء العرب باعتباره وجهة مميزة لتجارب نمط الحياة في إمارة رأس الخيمة .

وبلغت الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري 511.64 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 193.99 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل، خلال النصف الأول من العام الجاري 88.19 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 25.74 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تزايد الطلب

وازداد الطلب على مشاريع رأس الخيمة العقارية في كل من أبوظبي ورأس الخيمة، خلال النصف الأول من 2023، مما يعكس الإقبال القوي، الذي تشهده السوق العقارية على المشاريع، التي تنفذها الشركة.

وشهدت الشركة بيع جميع الوحدات، التي تم إطلاقها ضمن مشروع جلفار ريزيدنس على جزيرة الريم في أبوظبي، كما تم تسليم أكثر من 75% من الوحدات المُباعة، مع استمرار عملية التسليم للوحدات المتبقية.

وتشهد المباني السكنية المطلة على البحر إقبالاً قوياً، كما هو الأمر في مشروع باي ريزيدنس، الواقع على جزيرة الحياة في قلب منطقة ميناء العرب، وشهدت المرحلة الأولى من باي ريزيدنس بيع جميع الوحدات، كما تتواصل أعمال البناء في كلا البرجين، ويجري تنفيذ المشروع وفقاً للمخطط، والجدول الزمني المحدد.

وحققت المرحلة الثانية من باي ريزيدنس، التي تتضمن 324 شقة، نجاحاً كبيراً عند بدء عمليات البيع في الربع الأول من عام 2023، حيث تم بيع جميع الوحدات بالكامل، بحلول النصف الأول من عام 2023، كما بدأت عمليات البناء، ويجري تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأطلقت رأس الخيمة العقارية مبيعات مشروع نسيم لوفتس في باي ريزيدنس، وما زالت عمليات البيع مستمرة في المشروع الأحدث من المشاريع السكنية المطلة على البحر.

ويجري العمل حالياً في مشروع بناء 146 شقة في جيت واي ريزيدنس 2 في جزيرة الحياة بميناء العرب، وما زالت عمليات البيع مستمرة خلال عام 2023.

وتتقدم أعمال البناء لإضافة 89 من الفلل الفاخرة، ومنازل التاونهاوس إلى مشروع فلل ماربيا- المرحلة الثانية في ميناء العرب بشكل ملحوظ، وانطلقت عمليات البيع في الربع الأول من عام 2023، وتستمر بوتيرة عالية.

وأطلقت رأس الخيمة العقارية مشروع باي فيوز مع نهاية الربع الثاني من 2023، والذي شهد بيع برجين سكنيين، يضمان 344 شقة في غضون ساعات قليلة من إطلاق المشروع، وتعتزم الشركة إطلاق عملية البناء والتشييد لهذا المبنى في نهاية الربع الثالث من 2023.

مشاريع مستقبلية

وتتعاون شركة رأس الخيمة العقارية مع شركة إلينغتون العقارية لتطوير مشروع سكني على الواجهة البحرية لجزيرة الحياة.

وهناك ستة مبانٍ سكنية مطلة على الشاطئ، بمنطقة باي في جزيرة الحياة بميناء العرب، ودخلت أول وحدتي بناء مرحلة المناقصة، بينما ما زالت المباني الأربعة المتبقية في مرحلة متقدمة للتصميم، ومن المقرر أن تنطلق عمليات البيع، خلال الشهر المقبل.

وتواصل شركات الضيافة والترفيه الاستفادة من جدول الفعاليات الترفيهية والتجارية المزدحم، بالإضافة إلى عودة النشاط إلى قطاع السياحة على نطاق أوسع. ونجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب من فئة الخمس نجوم بتحقيق نسبة إشغال أعلى، وتسجيل أداء مالي أقوى مقارنة بمجموعة من المنافسين، ليتجاوز توقعات النصف الأول من 2023.

وتسير أعمال البناء في منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب في رأس الخيمة، والذي يتكون من 174 غرفة، وفق الجدول الزمني المحدد لافتتاحه خلال أشهر قليلة.

وستنطلق عملية البناء والتشييد بمشروع الشقق الفندقية المخدومة التابع لشركة رأس الخيمة العقارية في الربع الأخير من 2023.

زيادة المبيعات

وقال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «تشكل هذه النتائج الرائعة بداية مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بمجموعة من أعمال التطوير العقاري، التي نقدمها، ونشهد خلال الفترة الحالية طلباً متزايداً من المستخدمين النهائيين المحليين والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في زيادة نسبة المبيعات لدينا، ونتطلع إلى بدء مرحلة مزدهرة في المستقبل القريب، حيث نعتزم إطلاق العديد من المشاريع، خلال الأشهر المقبلة».

وأضاف: «نحرص بشكل كبير على قيادة المشاريع التحويلية في المواقع الحالية في مختلف أنحاء إمارة رأس الخيمة، حيث نخطط لإنجاز العديد من المشاريع، بما يتماشى مع رؤية رأس الخيمة 2030، كما نسعى إلى الاستفادة من جميع فرص النمو، حيث نلتزم بالاستثمار في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتعزيز وضع السيولة لدعم استراتيجية النمو طويلة الأمد».

وتابع: «نتطلع قدماً إلى تحقيق مجموعتنا من مشاريع الضيافة الفاخرة لنجاح كبير في المستقبل، حيث نجح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب في تحقيق إيرادات عالية، واكتساب قاعدة شعبية واسعة، كما نتوقع أن يضيف منتجع وفندق أنانتارا ميناء العرب قيمة كبيرة لمصادر إيراداتنا المالية المستدامة، عند افتتاحه في الربع الرابع من العام الجاري، وسيضفي جاذبية أكبر على عروض الضيافة لدينا، وترسيخ مكانة ميناء العرب باعتباره وجهة مميزة لتجارب نمط الحياة في إمارة رأس الخيمة».

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