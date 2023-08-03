144.8 مليون دولار أرباح أمريكانا النصفية بنمو 19.4 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023،

حيث ارتفع صافي أرباح أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم)، بنسبة 19,4%، ليصل إلى 144,8 مليون دولار.

وأعلنت الشركة عن تسجيل إيرادات قدرها 1,24 مليار دولار، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 291,7 مليون دولار أمريكي، خلال فترة النصف الأول من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 7,8% و7,7% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مدعومة بتوسيع محفظة المطاعم، وزيادة المبيعات على أساس المثل بالمثل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتجدر الإشارة إلى أنه في النصف الأول من العام 2022، تم تسجيل دفعة ضريبية لمرة واحدة لتسوية ضريبة قديمة غير مباشرة في مصر، بقيمة 25,5 مليون دولار.

حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 13,5% في الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لانخفاض عدد أيام شهر رمضان، خلال الربع، وبلغ صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) 86,6 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام 2023، بزيادة قدرها 16,7% بعد التعديل الناتج عن تسجيل الدفعة الضريبية المذكورة أعلاه لمرة واحدة والبالغة 25,5 مليون دولار أمريكي لتسوية مطالبة ضريبية غير مباشرة قديمة في مصر.

نمو قوي للإيرادات

كان الارتفاع القوي في إيرادات أمريكانا للمطاعم على أساس سنوي مدعوماً بالالتزام المستمر بتوسيع محفظة مطاعمها المتنوعة في عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.

وأضافت الشركة 108 متاجر جديدة، خلال النصف الأول من العام 2023، ليصل إجمالي عدد مطاعمها في 30 يونيو 2023 إلى 2,277 مطعماً.

كان نمو الإيرادات مدعوماً أيضاً بالتطور الإيجابي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، حيث تقيس المقارنة نمو إيرادات المطاعم، التي كانت تعمل على مدار 12 شهراً، وارتفعت الإيرادات على أساس المثل بالمثل بنسبة 7,2% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، بفضل الأداء الجيد للعلامات التجارية كنتاكي وبيتزا هت بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن أمريكانا للمطاعم زادت مستويات مخزونها في العام 2022 بشكل استراتيجي، لمنع نفاد المخزون، ومواجهة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية. نجحت الإدارة بعد ذلك في خفض المخزون مرتفع التكلفة تدريجياً، خلال النصف الأول من العام 2023، مما سيؤدي إلى دعم ارتفاع الهوامش في الفترات المستقبلية، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية أضافت أمريكانا للمطاعم إجمالي 262 متجراً جديداً لمجموعة مطاعمها المتنامية، ومع التركيز المستمر على التوسع، وكما في 30 يونيو 2023، كان هناك 84 متجراً جديداً قيد الإنشاء، ما سيساعد الشركة على تحقيق هدفها بافتتاح عدد صاف، يتراوح ما بين 250 إلى 260 متجراً جديداً خلال العام 2023.

التوقعات المستقبلية

وتتميز أمريكانا للمطاعم بوضع جيد، يؤهلها لمتابعة النمو عبر الأسواق، التي تعمل فيها، وتتوقع الشركة افتتاح عدد صاف، يتراوح ما بين 250 إلى 260 مطعماً جديداً بحلول نهاية العام، مع التركيز على فرص النمو عبر أسواقها، لا سيما السعودية. خلال النصف الثاني من العام ستواصل الشركة تقليص المخزون الاستراتيجي تدريجياً، والذي تم بناؤه خلال عام 2022، لمواجهة اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وذلك بدعم من انخفاض أسعار السلع الرئيسية، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع هوامش الربح، أما بالنسبة لمصر فلا يزال تركيز الشركة منصباً على تحسين العمليات، وتحسين دعم مانح الامتياز، وتعزيز كفاءة التكاليف، حيث تتعامل بشكل استباقي مع التحديات المتعلقة بالعملة في الدولة، كما تتمتع الشركة بوضع قوي يساعدها على مواصلة توسيع نطاق علاماتها التجارية الجديدة، بما في ذلك بيتزا هت وبيتس كوفي في السعودية، ولا تزال الشركة ملتزمة بتطوير قدراتها الرقمية، وتحسين قنوات الإيرادات الخارجية.

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