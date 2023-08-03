«واشنطن بوست»: صناديق تحوُّط تدير أصولاً بتريليون دولار تسعى للعمل بدبي

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دبي- البيان



قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تحليل عن صناديق التحوُّط التي تختار إمارة دبي مقراً لعملها، إن الإمارة أصبحت وجهة لصناديق تحوُّط عالمية مثل: ميلينيوم مانجمنت وإكسودس بوينت كابيتال مانجمنت، مشيرة إلى أن نحو 50 صندوق تحوُّط يديرون بشكل مشترك أكثر من 1 تريليون دولار من الأصول يتطلعون للحصول على تراخيص في دبي، والتي تجذبهم عبر «نظام ضريبة الدخل الشخصي الصفري»، مقارنة بأعلى معدل للضرائب في الدول الأوروبية الذي يتراوح ما بين 45% و55%.

وأكدت الصحيفة أنّ دبي وأبوظبي تجتذبان صناديق التحوُّط بسبب الإعفاء من الضرائب، والإجراءات الميسّرة، مشيرة إلى أن منطقة الخليج قد تصبح فرصة جيدة لأن يكون حالة اختبار في السباق على المواهب الغنية.

وأشاد التقرير بالجهود المبذولة من قبل حكومة دبي.

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