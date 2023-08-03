بيع شقة في نخلة جميرا بـ 54 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع شقة في برج كومو ريزيدنس في نخلة جميرا بقيمة 54 مليون.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، سجل السوق العقاري بدبي خلال اول ساعتي عمل اليوم 279 صفقة مبايعة عقارية بقيمة اجمالية شارفت على 700 مليون درهم، حيث شملت الصفقات المبرمة بيع 7 وحدات في نخلة جميرا بقيمة 91.4 مليون درهم.

وسجلت منطقة سوبها هارتدلاند 24 صفقة عقارية بقيمة 56 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 21 صفقة مبيعات بقيمة 40 مليون درهم، ثم منطقة وادي الصفا 3 بواقع 37.6 مليون عبر 13 صفقة.

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