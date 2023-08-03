استثمار 150 مليون درهم لتصنيع النحاس عالي الجودة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، عن توقيع مذكّرة تفاهم مع «أورينتال كوبر»، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع منتجات النحاس في تايلاند، وذلك لتصنيع منتجات نحاس عالية الجودة في الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»، وتوانغ-هونغ ثيبتارانغون، رئيس شركة «أورينتال كوبر كو» خلال حفلٍ حضره ممثلو الشركتين.

طلب



وتنعكس هذه الشراكة إيجابياً على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تساهم في الانتقال من الاعتماد الزائد على واردات النحاس، وتلبية الطلب المتنامي على منتجات النحاس في مرحلة ما بعد التنقية. وباعتبارها خطوة نوعية نحو الاستغناء عن الاستيراد، تهدف هذه الشراكة إلى تصنيع منتجات نحاس عالية الجودة، مثل قضبان التوصيل المصنوعة من النحاس الإلكتروليتي عالي درجة العسو «إي تي بيه» والنحاس الخالي من الأكسجين، إضافةً إلى التشكيلات النحاسية والشرائح والألواح والأشرطة والسبائك والأسلاك المغناطيسية، وذلك من خلال وحدات إنتاجية تبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ألف طن متري من النحاس المعالج سنوياً.

ريادة



وقال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»: «يسرنا إبرام مذكرة التفاهم مع «أورينتال كوبر» التي تعد إحدى الشركات الرائدة عالمياً في توفير القضبان النحاسية عالية التوصيل ومنتجات النحاس المصنّعة. وتُعدّ هذه المذكّرة خطوة هامة على صعيد تلبية احتياجات المنطقة من منتجات النحاس النهائية، عوضاً عن استيرادها. ونحن على يقين بأنّ هذا المشروع المشترك سيُشكّل رافداً مهماً لفرص العمل، وسيمنح زخماً لاقتصاد المنطقة. ويأتي توقيع المذكّرة تماشياً مع أهدافنا في مجال الاستدامة، حيث تدعم منتجات «أورينتال كوبر» جهود دولة الإمارات في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة».

وبموجب مذكّرة التفاهم، ستكون «دوبال القابضة» شريكاً استثمارياً، وستُساعد في توفير الموارد المحلية، في حين ستُسخّر «أورينتال كوبر» خبراتها الفنية والتشغيلية والسوقية. وسيمثل هذا المشروع المشترك قوةً دافعة للاقتصاد الإقليمي، وسيُوفّر فرص العمل لنحو 700 شخصٍ في الدولة.

التزام



وقالت توانغ-هونغ ثيبتارانغون، رئيس شركة «أورينتال كوبر كو»: «يُسعدنا التعاون مع دوبال القابضة لتصنيع منتجات النحاس على أرض دولة الإمارات. ونؤمن بأن التزامنا الراسخ بالجودة والتميُّز سيساهم في تعزيز اقتصاد الإمارات وسيُوفّر فرص عمل جديدة في الدولة. ونواصل في أورينتال كوبر سعينا لإنتاج منتجات النحاس الأعلى جودةً لاستخدامها في الصناعات الإلكترونية وغير الكهربائية، إضافةً إلى توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. ونسعى إلى رفد السوق بالمزيد من الابتكارات، وتسخير أفضل المواد النحاسية لرفع الكفاءة والحفاظ على الطاقة وخفض التكاليف، ما سينعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد على المدى البعيد».

استثمار



وفي إطار مذكرة التفاهم، سيستثمر الطرفان نفقات رأسمالية تبلغ نحو 150 مليون درهم. وستُوظّف وحدة الإنتاج أساليب تصنيع مبتكرة، مثل منهجيات البثق الحراري وعمليات المطابقة.

وتُعدّ «أورينتال كوبر» شركة تصنيع رائدة، لاسيما في إنتاج القضبان النحاسية عالية التوصيل وغيرها من الأصناف المصنوعة من النحاس. وتُستخدم منتجات الشركة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وغير الكهربائية العالمية. وتتماشى هذه الشراكة مع هدف «دوبال القابضة» في إنتاج سلع نحاسية محلية عالية الجودة لتلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على منتجات النحاس النهائية.

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