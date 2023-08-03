مكتوم بن محمد: نؤمن في دبي بقصص النجاح الصغيرة التي تنمو لتصنع نجاحاتنا الكبيرة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن كفاءاتنا الوطنية جديرة بالدعم وتسليط الضوء على إنجازاتها. حيث نشر سموه تدوينة في حسابه عبر «تويتر»: من الشغف تنطلق المواهب، وبالإصرار تكبر وتزدهر، وعبر رعايتها نخلق مجتمع أعمال رائد ينافس عالمياً، تمكنت رائدات الأعمال فاطمة الزعابي ونورة العور وأفنان سعيد من إطلاق استوديو D04 المتخصص في التصميم المعماري والداخلي بمشاريع مستلهمة من الثقافة المحلية ومصممة بأحدث الأساليب العصرية، شغف الفريق يقود أعمالهم اليوم نحو النمو والنجاح. كفاءاتنا الوطنية جديرة بالدعم وتسليط الضوء على إنجازاتها، والموهبة المتميزة تبرز مهما ازدحمت ساحة الأعمال بالمواهب، فخور برائدات الأعمال الثلاث وأتمنى لأعمالهن أن تصل للعالمية في المستقبل القريب. في دبي نؤمن بقصص النجاح الصغيرة التي تنمو وتتعاضد لتصنع نجاحاتنا الكبيرة.

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