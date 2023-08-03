6.8 تريليونات درهم التحويلات عبر النظام المصرفي في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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أظهرت بيانات التحويلات عبر نظام تحويل الأموال التابع للمصرف المركزي، أن التحويلات قد بلغت 6.8 تريليونات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2023.

وارتكز نشاط التحويلات على التحويلات التي تمت بين البنوك وبإجمالي بلغ حوالي 4.3 تريليونات موزعة بحوالي 778.421 مليار درهم في شهر يناير، وأكثر من 784.708 مليار درهم في فبراير، و914.958 مليار درهم في مارس، و718.1 ملياراً في أبريل، فيما قفزت في مايو إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم.

فيما وصل إجمالي تحويلات الأفراد 2.5 تريليون درهم، حيث حقق شهر يناير تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم وحوالي 430 مليار درهم في فبراير ثم 550.549 مليار درهم في مارس بينما شهد أبريل 454.4 مليار درهم وحوالي 660 ملياراً في مايو.

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