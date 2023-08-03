5 مناطق جذابة في «عالم مدهش»

المصدر: دبي - البيان

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يعدّ عالم مدهش؛ الوجهة التعليمية الترفيهية الداخلية، أحد أهم الأماكن المفضلة للعائلات لعيش التجارب الترفيهية الغامرة منذ انطلاق الحدث من أكثر من عقدين من الزمان.

وتحمل دورة هذا العام شعار «عش مغامرتك في عالمي»، حيث يدعو مدهش ودانة الزوار للانطلاق في رحلة لا تُنسى من خلال مجموعة فريدة من المناطق الجذّابة لاستكشاف هذا العالم العجيب المليء بالمفاجآت والمغامرات التي تناسب الأطفال والكبار على حد سواء.

وتقام الفعالية التعليمية الترفيهية على مساحة 30,000 متر مربع داخل قاعات الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب المميزة التي تدعو الجميع لاستكشافها والاستمتاع باللعب فيها. وهناك 5 من أهم مناطق الفعاليات والأنشطة في دورة هذا العام، والتي لا شك أنها ستكون مصدر سعادة ومتعة لأكثر من 200,000 زائر ممن يستقطبهم عالم مدهش كل موسم صيف للاستمتاع بألعابه وتجاربه وفعالياته المذهلة.

1 الجولات والألعاب

سيجد الأطفال الصغار في عالم مدهش مجموعة من الألعاب المشوقة والتجارب التفاعلية التي تعزز المرح والمتعة، حيث يمكنهم التوجّه إلى منطقة الألعاب للاستمتاع بأكثر من 100 لعبة من ألعاب الأركيد الرائعة، بالإضافة إلى مضمار سباق «كريزي كارز» (Crazy Cars). وتتيح فعالية «ديغرز لاب» الترفيهية للأطفال والعائلات تجربة استثنائية لتشغيل آلات ورافعات البناء، بينما توفّر لعبة «المخلب البشري» فرصة الحصول على هدايا عديدة، كما يمكن للأطفال الغوص في واحة الكرات الملوّنة التي تحتوي على 80,000 كرة ملوّنة في حوض الكرات العملاق.

ويمكن للأهل والمرافقين اصطحاب الأطفال الصغار إلى منطقة الألعاب المخصصة للصغار، والتي تضم العديد من الألعاب والورش المناسبة لأعمارهم، أو يمكن الاسترخاء في حديقة «البجعات» (Swan) المائية المليئة بالقوارب الجميلة على شكل البجع، وهي ممتعة لجميع أفراد العائلة؛ كما يمكن زيارة ميدان الرماية وجهاز محاكاة الرماية، حيث يمكن للاعبين اختبار مهاراتهم في الرماية في لعبة المحاكاة مع المنافسين الآخرين، أو يمكن ركوب لعبة «تويستر» الممتعة أو التوجه إلى «تلال القفز البيضاء» واختبار شعور القفز بين السحب.

ويجب عدم تفويت فرصة تجربة «ألعاب المهارات»، حيث تنتظر الزوار مجموعة من التحدّيات والأنشطة المتنوّعة؛ وفي منطقة فصل الشتاء يمكن تناسي حرارة الصيف قليلاً، حيث تجمع المنطقة بين حديقة ثلجية ومجموعة من الألعاب القابلة للنفخ، إذ تمنح الألعاب والتحدّيات والمغامرات المتنوّعة الفرصة لعيش تجربة ألعاب شتوية فريدة خلال أشهر الصيف.

2 عالم الآيس كريم السحري

تأخذ منطقة عالم الآيس كريم السحري MELT، أول فعالية متخصصة في الحلويات في دبي، الزوّار في رحلة مشوقة على مساحة 4,000 متر مربع مليئة بجميع نكهات الآيس كريم اللذيذ، وتضم جنة الآيس كريم هذه مناطق فريدة، ذات طابع متميّز. يمكن زيارة «ذا كريمري» المستوحى من فيلم «ويلي وونكا» لتصميم النكهات الخاصة بكم، كما يمكن المشاركة في المسابقات المقدّمة من العلامات التجارية للآيس كريم والفعاليات المصغّرة التي تقام طوال فصل الصيف.

وسيجد مستخدمو إنستجرام مكانًا مثاليًا لالتقاط الصور الرائعة في منطقة «شوجر راش» (Sugar Rush)، حيث يشكّل الديكور والتجهيزات التي تحمل طابع الآيس كريم أفضل مكان لالتقاط الصور الجميلة التي تستحق النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

في «منطقة سلاب» يمكن للزوّار الدخول إلى أرقى منافذ الأطعمة والمشروبات لتذوّق بعضًا من أحدث نكهات الآيس كريم وألذّ المثلّجات في المدينة؛ وتحتوي هذه المنطقة الخاصة على معرض رئيسي تشارك فيه أشهر العلامات التجارية العالمية للآيس كريم، وحلبة للتزلّج على الجليد تقدّمها حلبة دبي للتزلّج، والتي تضفي لمسة سحرية على أروع مكان في المدينة بفضل تصاميمها البديعة التي تعيد الذكريات.

كما ينصح أيضاً بزيارة ورش العمل لتعلم فن إعداد أنواع فريدة من الآيس كريم، وهناك العديد من النكهات المناسبة لحمية الكيتو إلى جانب النكهات النباتية والعالمية. في هذا المكان يمكن استكشاف الأسرار التي تدخل في هذه النكهات، وغيرها من النكهات الأخرى التي ساهمت في جعل الآيس كريم الحلوى الأكثر شهرة في العالم.

3 منطقة الألعاب

تنتظر اللاعبين من جميع الأعمار ومستويات الخبرة فرصة تجربة مجموعة مذهلة من الألعاب الرقمية، وألعاب الطاولة في Gamefy – وهي منطقة تجمع أفضل وأحدث الألعاب في عالم الألعاب الرقمية وألعاب الطاولة. وقد تم تصميم وإنشاء تجربة ألعاب شاملة للاعبين الهواة والمحترفين الذين يشهدون ازدهاراً ونمواً في دبي، مع سلسلة من البطولات والأنشطة المصممة للاعبين من جميع الأعمار والخبرات.

ويمكن هنا تجربة «مضمار البطولة» والاشتراك في بطولات الألعاب المجتمعية، والتنافس للحصول على جوائز رائعة، كما يمكنكم زيارة «صالة كونسل» حيث يمكن للاعبين الاسترخاء والاستمتاع بأحدث ألعاب الفيديو والالتقاء باللاعبين الآخرين لمشاركتهم بالأفكار والنصائح حول كيفية التغلّب على المستويات الصعبة في ألعابهم المفضّلة؛ وقد تم تجهيز هذه الصالة بمجموعة متنوّعة ومصممّة بعناية من وسائل الراحة لتلبية كافة المتطلّبات الخاصة بالألعاب، كما يمكن العودة إلى الماضي مع منطقة «ريترو أركيد أرينا» لممارسة ألعاب الأركيد الكلاسيكية التي تعود إلى التسعينيات، أو المشاركة في الألعاب القديمة في Tabletop ME، وهو عالم من ألعاب الطاولة وألعاب الورق والألعاب المصغرة وألعاب تقمّص الأدوار؛ وللحصول على بعض الاسترخاء، يمكنكم التوجه إلى صالة الألعاب، وهي مساحة يمكن للاعبين الاجتماع فيها للعب ألعاب الفيديو والتواصل الاجتماعي؛ ولمحبّي الرقص نصيب أيضًا في منطقة «دانس سنترال» حيث يمكن المشاركة في ألعاب الرقص أو مشاهدة عروض الرقص الحية.

4 مفاجآت ممتعة

يحب عالم مدهش أن يبقي زوّاره متيقظين، وأن يعطيهم شعوراً بالتشويق والترقّب مع إعلانات مفاجآت الجمعة الأسبوعية، حيث يمكن للزوّار الحصول على العديد من المفاجآت والحوافز المغرية، مثل المنتجات المجانية أو العينات أو العديد من الهدايا المجانية الأخرى. ولأن الجميع يحبّون الحصول على هدايا مجانية، فإن عالم مدهش يحرص على تقديم هذه المفاجآت الأسبوعية كل يوم جمعة ليعطي زوّاره تجربة إيجابية لا تُنسى.

5 العروض الحية

وصُمّمت العروض الحيّة في «عالم مدهش» لتأسر الجماهير من جميع الأعمار؛ فمن جلسات اللياقة والحركة مع مدهش والمؤدين، إلى الرحلات المسرحية الساحرة عبر فصول السنة، هناك شيء للجميع في عالم مدهش.

ويمكن زيارة عرض «موف تو ذا ريثم» حيث تقوم شخصية مدهش المحبوبة وفريق من المؤدين المقيمين بدعوة الضيوف لأداء مجموعة من حركات اللياقة البدنية المختلفة الممزوجة بأنشطة الرقص التي تتضمن مسابقات وجوائز.

ويصحب عرض «مغامرات الفصول الساحرة» زوار الفعالية في رحلة سحرية عبر الفصول مع أربع شخصيات من خلال أشكال التمثيل ورواية القصص والرقص، أو يمكن مشاهدة عرض «نحن العالم!»، والذي يحتفي بوحدة الثقافات والتقاليد في الإمارات.

ويجب عدم تفويت زيارة عرض «قوّة الإبداع»، وهو عرض يشجّع على مشاركة الجمهور، ويسمح للزوار بعرض إبداعاتهم من خلال الرقص والفن والموسيقى، أو زيارة عرض «الغناء على المسرح» والانضمام إلى مدهش ودانة في مغامرة موسيقية للاحتفال بجمال المدينة وسكانها من خلال الغناء والرقص.

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