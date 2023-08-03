«سكون» تحافظ على تصنيفاتها من «ستاندرد آند بورز» و«موديز»

المصدر: دبي - البيان

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اتخذت شركة عمان للتأمين «سكون» قرارها بألا تشارك مستقبلاً في إجراءات التصنيف الخاصة بوكالة إيه إم بست، بعد أن أكدت الأخيرة على تصنيف «سكون» بدرجة (A) «ممتاز» كمصدر ائتماني طويل المدى، وفي أعقاب قرارها هذا، انسحبت «سكون» من المشاركة في التصنيف.

وأعلنت أيه إم بست عن ذلك الانسحاب في بيان صحفي صدر عنها بتاريخ 28 يوليو 2023. وتعتزم «سكون» مواصلة العمل مع ستاندرد آند بورز «إس آند بي» وموديز باعتبارهما وكالات التصنيف التي ستدفعها إلى الأمام، جدير بالذكر أن الشركة قد حافظت على تصنيف (A) من ستاندرد آند بورز وتصنيف (2A) من موديز استناداً إلى قوة ميزانيتها العمومية، فضلاً عن اختيارها الدقيق لمخاطر التأمين.

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