«إمباور» تدعو متعامليها لخفض استهلاك الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، المتعاملين إلى الاستخدام الأمثل لطاقة تبريد المناطق خلال فترة الصيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وإظهار المزيد من الجدية في ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» أن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خصوصاً يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، لافتاً إلى أن «إمباور» تراهن على وعي المتعاملين بالمساهمة في خفض استهلاك الطاقة وتبني حلول الاستدامة وصولاً للاقتصاد الأخضر.

وكانت المؤسسة قد شاركت خطوات تثقيفية خلال حملتها الصيفية «اضبط ووفر على 24° درجة مئوية» مع متعامليها بكل فئاتهم من ملاك ومستثمرين ومطورين عقاريين تتضمن 8 نصائح بسيطة تشمل التالي: ضبط درجة حرارة مكيف الهواء على الوضع التلقائي عند 24 درجة والتحقق من جهاز منظم حرارة التكييف والحفاظ على نظافة فلتر المكيفات وإغلاق الستائر والتشققات في النوافذ والأبواب وتظليل الأبواب والنوافذ الزجاجية وتقليل مصادر الحرارة والقيام بصيانة المنزل سنوياً.

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