«يلا» تنشئ حساباً مستداماً لإدارة السيولة في «ستاندرد تشارترد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة يلا» المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن التعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد»، المجموعة المصرفية العالمية الرائدة، لإنشاء حساب مستدام لإدارة السيولة.

ويقدم هذا المنتج المالي الذي سبق وأن أطلقه بنك «ستاندرد تشارترد» لأول مرة في دولة الإمارات، فرصة الإسهام في التطوير المستدام، في الوقت ذاته يمكن الشركات الكبرى من المحافظة على قدرتها للوصول إلى النقد لتلبية احتياجات إدارة السيولة الضرورية.

وسيتم استخدام الإيداعات المتوافرة في تلك الحسابات لتمويل المشروعات المستدامة، وفقاً لإطار «ستاندرد تشارترد» للمنتجات المستدامة والخضراء، والذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام.

وأكد يانغ تاو، مؤسس رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا المحدودة»، التزام الشركة بالاستدامة كأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها منظومة القيم التي تتبناها «يلا»، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطوراً متسارعاً على مختلف الصعد، الأمر الذي يعزز من عجلة تحقيق أهداف المجموعة الرامية إلى توسيع آفاق أعمالها بالاستفادة من خبراتها وتجربتها المحلية.

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