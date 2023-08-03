مجموعة الحبتور تؤكد الحرص على دفع نمو القطاع العقاري بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يشهد قطاع المساكن الفاخرة في دبي أداءً استثنائياً منذ بداية العام. ويتوقع أن يحقق القطاع نمواً نسبته 13.5% وفقاً لتقرير «نايت فرانك» للاستشارات العقارية 2023، وهو المعدل الأعلى عالمياً. كما تشير التقديرات إلى أن سوق العقارات الفاخرة سيواصل توسعه في ضوء محدودية المعروض.

وأكدت مجموعة الحبتور حرصها على تعزيز دورها في دفع عجلة نمو القطاع العقاري، وهو ما يتجلى في إطلاق «برج الحبتور»، الإضافة الأحدث للأبراج السكنية الفاخرة بدبي. وقال محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: «البرج أحد أكثر مشاريعنا طموحاً. ونسعى من خلاله لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الفاخرة بدبي».

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