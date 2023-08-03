شركة عقارات وضيافة وفعاليات في أبوظبي بـ 44 ملياراً

المصدر: أبوظبي – البيان

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قدمت «القابضة» (ADQ)، و«اي اتش سي كابيتال»، إحدى شركات العالمية القابضة، عرضاً إلى «كيو القابضة»، وهي شركة استثمارية رائدة في أبوظبي، لدمج حصص «القابضة» (ADQ) البالغة نسبتها 100% في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالإضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في شركة مُدن العقارية «مُدن» وكامل حقوق «اي اتش سي كابيتال» في «مُدن»، بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة والفعاليات وتموين وتطوير المشاريع العمرانية.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة نحو 44 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) مع محفظة واسعة من التطويرات العقارية، وقطع الأراضي وأصول الضيافة.

وعند إتمام الصفقة المقترحة ستقوم «كيو القابضة» بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح «القابضة» (ADQ) و«اي اتش سي كابيتال»، بعدد إجمالي 9,491 ملايين سهم عادي في رأس المال «كيو القابضة»، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد في «كيو القابضة» بقيمة 2.70 درهم، ويتضمن العرض تقييماً لأسهم شركة «كيو القابضة» بنحو 18.5 مليار درهم. بعد الانتهاء سوف تمتلك «القابضة» 38.7% و«اي اتش سي كابيتال» 19.4% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة «كيو القابضة».

وقال محمد حسن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية المقترحة فرصة فريدة لتحقيق قيمة، من خلال جمع الأصول العقارية والضيافة لتشكيل منصة رائدة في أبوظبي.

ستستفيد الأصول المجمعة من الحجم المتزايد وفرص الإيرادات الجديدة، التي ستضعها في مكانة جيدة للنمو مستقبلاً».

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «نؤمن بأن الصفقة المقترحة لدمج الأصول السياحية والعقارية الرائدة في أبوظبي في «كيو القابضة» ستثبت أنها مفيدة بشكل كبير لنمو وتطوير القطاع.

من منظورنا تعتبر أن المحاذاة الاستراتيجية هذه لن تؤدي فقط إلى تضخيم قدرتنا على التطوير العقاري الاستثنائي، ولكن أيضاً على سد الفجوة بين قطاعي السياحة والعقارات، والذي يستعد إلى المزيد من النمو والتوسع».

وفي حال أقر مجلس إدارة «كيو القابضة» العرض المقترح سيخضع لموافقة مساهمي الشركة، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة.

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