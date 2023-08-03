مؤشر سوق دبي يرتفع بسلسلة المكاسب للجلسة الرابعة

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.16% أو ما يعادل 6.43 نقاط، عند مستوى 4083.71 نقطة بقيادة أسهم البنوك والعقار، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بنسبة 0.49% عند مستوى 9826.11 نقطة، وذلك بدعم النتائج القوية للشركات والبنوك خلال النصف الأول 2023.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 2.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.92 مليار درهم في سوق أبوظبي، و534.3 مليون درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 880.8 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 34.4 ألف صفقة.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 29.2 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال جلسة أمس، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.504 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس وصولاً إلى 3.533 تريليونات درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 2.842 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و690.94 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سوق دبي

تصدر سهما «شعاع كابيتال» و«أرامكس» ارتفاعات 17 شركة بسوق دبي، وارتفعا 4% و1.7% على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 136 مليون درهم، بنسبة 25.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 534.3 مليون درهم.

كما ارتفع سهم الفردوس القابضة 1.7%، وتعليم القابضة 1.4%، وبنك المشرق 1.4%، وديار للتطوير 0.95%، وإعمار العقارية 0.6%، وسهم سوق دبي المالي 0.6%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، قفز سهم «كيو القابضة» بالحد الأقصى ليصل إلى 2.97 درهم بعد إفصاح الشركة عن تلقيها عرضاً من «القابضة» (ADQ) و«أي إتش سي كابيتال»، لدمج حصص «القابضة» (ADQ) البالغة نسبتها 100% في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في «مُدن» وكامل حقوق «أي إتش سي كابيتال» في «مُدن» بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة والفعاليات وتموين وتطوير المشاريع العمرانية.

وصعدت أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.8%، وملتيبلاي 11%، وأيبيكس للاستثمار 7.8%، ورابكو للاستثمار 7%، وطاقة 5.3%، وألفا ظبي القابضة 4%.

واستقطب سهم «ملتيبلاي» أكثر من 330 مليون درهم مغلقاً عند سعر 3.63 دراهم بعدما ارتفع 11%، تلاه «كيو القابضة» جاذباً نحو 270.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 212.7 مليون درهم.

وارتفع سهما حديد الإمارات أركان بأكثر من 4% عند سعري 1.64 درهم، بينما ارتفع سهم منازل بـ 1.7%.

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