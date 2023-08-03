تعاون «ميرال» وأكاديمية «أبوظبي العالمي» لتدريب المواهب الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «ميرال»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، وتهدف الشراكة إلى تدريب وتطوير الجيل الجديد من المواهب الإماراتية، والارتقاء بمهارات موظفي «ميرال» الحاليين في مختلف المجالات، لتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتعتزم «ميرال» وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بموجب المذكرة إنشاء برنامج تعليمي، لإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تطوير المواهب الإماراتية، وتشمل هذه المبادرات تدريب الموظفين الحاليين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، لضمان فريق عمل يعمل بكفاءة عالية وأداء فعال، إلى جانب إطلاق برامج ودورات جديدة مرتبطة بنشاطات «ميرال»، لتعزيز ثقافة التعلّم المستمر، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل كل من مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية من جانب «ميرال»، وعبدالله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي.

ويقدم الطرفان في إطار الشراكة برنامجاً لمدة 12 أسبوعاً مقسماً إلى ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأساسية، المصممة لتنمية المهارات الشخصية والتقنية؛ ومرحلة الإعداد، والتي تمثل برنامجاً يتعلق بالتوظيف؛ ويُختتم البرنامج بمرحلة الكفاءة، والتي تمتد على مدى 4 أسابيع.

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