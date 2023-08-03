«أبوظبي الإسلامي» يسرع تحوله الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، نجاح انتقال نسبة كبيرة من تطبيقاته الإلكترونية وأعمالها، ومن بينها منصات واجهة المستخدم الخاصة بالعملاء والتطبيقات المصرفية الأساسية الاستراتيجية، إلى منصة «أزور» السحابية التي تقدم العديد من خدمات الحوسبة ومن بينها البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات.

وكان «أبوظبي الإسلامي» قد اختار شركة «كلاود 4 سي» العالمية في مجال تقديم الخدمات السحابية لتنفيذ هذا المشروع، لما لها من خبرات واسعة في توفير الخدمات السحابية المدارة وتميزهم في مجال الأمن السيبراني وخبرتهم العميقة في قطاع الخدمات المالية.

وقال أشلي فيسي، رئيس تقنية المعلومات للمجموعة في «مصرف أبوظبي الإسلامي»: حرصنا على نقل بنيتنا التحتية الرقمية الحالية إلى المنصة السحابية، ضمن استراتيجيتنا للاستعداد للمستقبل، وتأسيس منظومة رقمية وإلكترونية شاملة وآمنة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وبهذا الانتقال الناجح، أصبح «أبوظبي الإسلامي» اليوم أكثر قدرة وسرعة لإطلاق تطبيقات ذكية جديدة، تلتزم في الوقت ذاته بأعلى معايير الأمان.

وكان المصرف وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قد استثمر في مبادرات التقنيات الاستراتيجية، لتحسين مستوى خدماته المصرفية لتكون أكثر ملاءمة لعملائه، ومن بينها مشروع إعادة الهيكلة الكاملة لبنيته التحتية التقنية، فضلاً عن الاستثمار في تقنيات تحليل البيانات المتقدمة وتعلم الآلة لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة.

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