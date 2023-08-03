اتفاقية استراتيجية بين «إينوك» وجمعية العسكريين المتقاعدين لتطوير بنية قطاع بيع الوقود بالتجزئة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مجموعة «إينوك» اتفاقية استراتيجية مع جمعية العسكريين المتقاعدين في أبوظبي، لمواصلة تطوير البنية التحتية لبيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات، والمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، وستعمل «إينوك» بموجب الاتفاقية على دراسة ما بين 40 إلى 60 موقعاً استراتيجياً لتدشين محطات خدمة حديثة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وستعزز المجموعة محفظتها عبر تشييد ما بين 4 إلى 6 محطات كاملة الخدمات سنوياً في أبوظبي على مدار السنوات الخمس، لتلبية الطلب المتزايد للعملاء على خدماتها ومنتجاتها عالية الجودة، وستبدأ «إينوك» العمل على 4 مشاريع مع جمعية العسكريين المتقاعدين هذا العام.

وقع الاتفاقية سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، واللواء الركن طيار (م) خلف القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، وذلك في مقر مجموعة «إينوك»، بحضور عدد من كبار مسؤولي الجانبين.

تنمية اجتماعية

وقال اللواء الركن طيار (م) خلف القبيسي: «بناء على التوجيهات السامية من القيادة الرشيدة وانسجاماً مع التزامنا بالتنمية الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية والمجتمع الاماراتي عموماً يشرفنا أن نتعاون مع «إينوك» للمساهمة في تطوير البنية التحتية الوطنية لخدمة المجتمع، وتستند هذه الاتفاقية إلى الرؤية المستدامة لخدمة أعضاء جمعية العسكريين المتقاعدين من خلال تقديم برامج وأنشطة وفعاليات، تعود عليهم بالنفع وتحسين جودة الحياة».

وقال سيف: «تلعب الشراكات الاستراتيجية دوراً محورياً في تحقيق رؤية «إينوك» فيما نواصل توسيع حضورنا، وتلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الآمنة والموثوقة والمستدامة في دولة الإمارات، ويسرنا التعاون مع جمعية العسكريين المتقاعدين لتحسين تجربة العملاء، عبر توفير مجموعة متنوعة من خدمات التزود بوقود السيارات والبيع بالتجزئة، ويندرج توسيع شبكتنا من محطات الخدمة، ضمن إطار سعينا لتعزيز قدرات البنية التحتية للدولة، وحفز قدرتها التنافسية وخلق قيمة طويلة الأجل للاقتصاد الإماراتي».

وبموجب الشراكة أيضاً ستعطي «إينوك» الأولوية لجذب واستبقاء الموظفين الإماراتيين وعائلات أعضاء جمعية العسكريين المتقاعدين لبناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي وستدعم «إينوك» أيضاً الجمعية برعاية ومزايا حصرية، تسهم في خدمة أعضائها.

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