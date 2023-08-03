«سيراميك رأس الخيمة» تصدر تقرير المسؤولية البيئية والاجتماعية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أصدرت شركة سيراميك رأس الخيمة، تقرير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، الذي سلط الضوء على إنجازات الشركة في مجالي الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأفاد التقرير بنجاح قسم الأرضيات في خفض استهلاك الكهرباء 9% واستهلاك الوقود 4%، بينما بلغ استهلاك الكهرباء نسبة 6% للمتر المربع. وانعكس التزام الشركة بممارسات الاستدامة والابتكار في تطوير المنتجات من خلال بلاط أوربت 3 آر إس، ويتم تصنيع هذا النوع من البلاط عالي الأداء بنسبة تصل إلى 95% من المواد المعاد تدويرها من النفايات المتولدة أثناء عملية تصنيع بلاط السيراميك.

ونجحت الشركة في خفض بنسبة 10.5% من كثافة استهلاك الطاقة المستخدمة في إنتاج أدوات المائدة. وتراوحت مستويات الكفاءة بين 75 % و90 % مقارنة بالمعدل السابق الذي كان يتراوح بين 27 % و31%. كما ساهمت هذه الخطوة في تقليل استهلاك الغاز الطبيعي، وخفض الانبعاثات المرتبطة به بشكل كبير.

وفي مجال المسؤولية الاجتماعية تم تحقيق زيادة 8% في معدل توطين الوظائف الإدارية وبنسبة 30% في تمثيل المرأة بين الموظفين الإداريين. كما أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في توظيف الشباب، حيث بلغت نسبة الشباب دون 30 عاماً 60% من الموظفين الجدد.

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