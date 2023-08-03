«راكز» تختتم جولة ترويجية ناجحة في كندا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم فريق مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جولة عمل ناجحة في كندا تهدف إلى بناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين الكنديين وإطلاعهم على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة رأس الخيمة.

وترأس رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز الفريق وشارك في فعالية تواصل مع أعضاء المجلس التجاري الكندي العربي في تورنتو، حيث سلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات.

وقال جلّاد، مثلت زيارة راكز هذه جزءاً من مهمتها الاستراتيجية لتعزيز العلاقات الدولية وتشجيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشهدت الزيارة مناقشات مثمرة بين فريق راكز والمستثمرين والشركات الكندية.

وأضاف: أثمرت الزيارة بناء علاقات ناجحة مع الشركات الكندية البارزة، فقدمنا ضمن أنشطتنا نظرة شاملة عن المزايا التي تنتظر المستثمرين الكنديين بتوسعة نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط عبر إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن راكز تحتضن نحو 650 شركة كندية تعمل في مختلف المجالات، وتوفر فرصاً لا حصر لها لقطاعي الأعمال والاستثمار، وترحب بالمزيد من المستثمرين الكنديين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز