«الشارقة الإسلامي» ينظم ورشة عن مفاتيح  النجاح للتفوق المهني

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشة عمل بعنوان «مفاتيح النجاح للتفوق المهني»، بمشاركة مجموعة من منتسبي برنامج «مهنتي» للتدريب المهني لطلبة الجامعات والكليات، ضمن إطار حرص المصرف على تعزيز الوعي المعرفي للطلاب لتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في المجالين المالي والمصرفي.

وقالت فضيلة المرزوقي رئيس الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي: استقطاب طلاب الجامعات والكليات واحتضانهم وتعزيز خبراتهم ومعارفهم في مختلف المجالات يأتي تنفيذاً لرؤى ‏وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي في مقدمة استراتيجيات وأولويات مصرف الشارقة الإسلامي التي يسعى لتحقيقها بكل الجهود الممكنة لتحقيق أقصى درجات النجاح في مجال الصيرفة الإسلامية الذي يعد رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.

وأضافت: سعدنا بحجم تفاعل الطلبة المشاركين مع فقرات ومحاور الدورة التدريبية، وذلك من خلال الأسئلة والاستفسارات والمداخلات الكثيرة التي قدموها، والتي تعكس غزارة المعلومات الأكاديمية التي يحضون بها وحرصهم على التعلم والاستفادة، الأمر الذي يبشر بمستقبل ناجح ومثمر لهؤلاء الطلبة في الحياة المهنية المقبلة.

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