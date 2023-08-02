1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 457 مبايعة بقيمة 1.29 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 255.84 مليون درهم و418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، تلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بـ 4 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في الحبية الرابعة بـ 3 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 320 مليون درهم منها 8 رهونات للأراضي بقيمة 13.07 مليون درهم و159 رهنا للفلل والشقق بقيمة 306.93 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 126 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 37 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.39 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 8.42 مليون درهم وأخرى في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 3.38 مليون درهم.

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