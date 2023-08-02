144 مليون درهم أرباح أغذية في النصف الأول بارتفاع 6.6%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت "مجموعة أغذية "، عن نتائجها للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023. حيث ارتفع صافي ربح المجموعة بنسبة 6.6٪ على أساس سنوي ليصل إلى 144 مليون درهم ، مع معدل نمو أبطأ مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والذي يعكس بيئة أسعار الفائدة المرتفعة (ارتفعت تكاليف الفائدة 34 مليون درهم على أساس سنوي) مقارنة بالعام السابق.



وكان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء متقدمًا على الإيرادات ، حيث ارتفع بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 318.8 مليون درهم (+ 31٪ باستثناء تحديات العملة) ، مما يعكس نموًا قويًا في الربحية عبر الوجبات الخفيفة والمياه ، والتركيز الكبير على حماية الأرباح في مصر ، فضلاً عن زيادة اقتصادات الإنتاج والتوزيع على مستوى المجموعة. في الوجبات الخفيفة ، صاحب التسعير القوي ، ومزيج القنوات الإيجابي ، وكفاءات التصنيع في أعمال التمور الخاصة بنا، نموًا من خانتين في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في بي إم بي بعد تحسين القنوات والإنتاج في السعودية. في قطاع المياه والغذاء ، أدى النمو القوي دولياً ، فضلاً عن كفاءة التكلفة في قطاع المياه في السعودية والإمارات العربية المتحدة ، إلى تقليص تأثير مزيج الهوامش الأقل ، وتضخم أسعار السلع في الأعمال الزراعية.



وارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 10.3٪ على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم (3.6٪ نمو في التسعير و6.7٪ في الأحجام) مما يعكس أحجامًا قوية وأداء قيماً من قطاع التمور ، مدعوماً بالتميز والابتكار ، ونمو جيد في الدقيق ، ومحفظة الغذاء لدينا ، وقطاع المياه الدولية ، مما خفف من الآثار السلبية لانخفاض قيمة العملة في مصر ، ومرونة الطلب في قطاع البروتين في السعودية والعديد من مظاهر الترويج و التنافس في الأردن.



وتعديلًا للتأثير على الإيرادات نتيجة تخفيض قيمة العملة في مصر (-197 مليون درهم) ، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 20٪ على أساس سنوي ، مع نمو بنسبة 45٪ و 12٪ على التوالي من قطاعي الوجبات الخفيفة والقطاع الزراعي ، ونمو البروتين والأغذية المجمدة بنسبة 21٪ باستثناء تأثير العملة ، ونمو بنسبة 6٪ من المياه والغذاء. ارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل ، بما في ذلك أبو عوف في الفترة المماثلة السابقة ، بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي من حيث الدرهم .



وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها حيث بلغ النقد وما يعادله 0.6 مليار درهم بعد 579 مليون درهم من الديون المدفوعة مقدمًا في العام حتى تاريخه. انخفض صافي دين المجموعة إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ليسجل 1.9 مرة (صافي الدين 1.2 مليار درهم ) من 2.3 مرة في ديسمبر 2022.



وقال خليفة سلطان السويدي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية : "تُظهر نتائج أغذية للأشهر الستة الأولى من العام قدرة الإدارة على توحيد الأعمال ذات القيمة المتراكمة بنجاح والاستفادة من أوجه التآزر مع الحفاظ على جوهر مربح في جميع الدورات الاقتصادية. أنا واثق من أن أغذية ستستمر في خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة مع تقدم استراتيجيتها لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها ".



وقال آلان سميث ، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "هناك الكثير مما يجب أن نفخر به على مدار الأشهر الستة الماضية ، بدءًا من إطلاق المنتجات المبتكرة في أسواق جديدة قابلة للتطوير وتعزيز مجلس الإدارة والفريق القيادي في مجموعة أغذية ، إلى إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري المصمم حسب الطلب والذي سيحافظ على قدراتنا البحثية والتطويرية في المستقبل ويوفر سبلًا إضافية للنمو المربح.

تمكننا الكفاءات التي نواصل تحقيقها عبر محفظتنا من تسريع الاستثمار في القدرات والاستدامة والتميز الرقمي ، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية. لقد تطلبت الخلفية الاقتصادية التي تتصف بالتحديات التضخمية وتقلب أسعار العملات منا أن نظل منضبطين وسريعين في تنفيذ أعمالنا ، وأنا ممتن للدعم المستمر والتفاني من جميع زملائنا في جميع أنحاء المجموعة في تحقيق هذا الأداء القوي في النصف الأول ".

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