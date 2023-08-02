«مالية الشارقة المركزية» تعلن انضمام «نادي الشارقة للسيارات القديمة» لخدمات «تحصيل»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة انضمام نادي الشارقة للسيارات القديمة إلى منصة «تحصيل» نظام الدفع الرقمي، حيث أقيمت مراسم تدشين النظام في مقر النادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، وسعود المطروشي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية، وهدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، وميّ ساحوه، مدير إدارة الحسابات بالدائرة.



وبذلك سيكون بإمكان المتعاملين مع النادي الحصول على جميع الخدمات المقدمة من قبل النادي، عبر منصة «تحصيل»، حيث تم إضافة 26 رسماً معتمداً للنادي، وأصبح بالإمكان تحصيلها، عبر قنوات الدفع المعتمدة في منصة «تحصيل» المتاحة بجميع إمارات الدولة.



وتضم الخدمات تجديد عضوية النادي، وفحص السيارات ‏الداخلي والخارجي، وخدمة إصلاح وتحويل وتغيير لون المركبات، وفحص الدراجات النارية، وخدمات التسفير والحيازة، والرحلات المدرسية، والمخيمات، والعديد من الخدمات الأخرى، وسيكون تسديد رسوم جميع الخدمات عبر خدمة «تحصيل باي»، وبطاقات الائتمان والسحب المباشر «بطاقات الصراف الآلي»، والمحافظ العالمية من سامسونغ باي، ‫وغوغل باي وأبل باي، إضافة إلى الخصم المباشر من الحساب المصرفي.‬‬‬‬‬‬

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