أرباح «البنك التجاري الدولي» تقفز 44% في النصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البنك التجاري الدولي ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 44% من 55 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 79 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي من 268 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 270 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023.

وارتفعت القروض والسلفيات من 12 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 12.3 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «في البنك التجاري الدولي لدينا مبدأ رئيسي في العمل وهو «العملاء أولاً» حيث ترتكز معظم قراراتنا وأنشطتنا على كيفية خدمة عملائنا بشكل أفضل وتلبية احتياجاتهم المصرفية على الدوام. إن الابتكار هو جوهر ما نقوم به، حيث نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق لتحسين حلولنا ورفع مستوى تجربة العملاء. نتيجة لهذا الالتزام الثابت، حققنا نجاحاً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث وصلت صافي أرباحنا إلى 79 مليون درهم. وبخلاف الحديث عن النجاح المالي للبنك، تمتد رؤيتنا إلى دعم اقتصادنا الوطني والعمل على تمكين عملائنا ومساندتهم في تحقيق طموحاتهم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز