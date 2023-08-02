2.45 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية خلال تداولات اليوم

المصدر: وام

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واصلت أسواق المال المحلية صعودها خلال جلسة اليوم في وقت تجاوزت فيه التداولات 2.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.92 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي، ونحو 534.27 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي 0.48% إلى مستوى 9826.11 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها 1.92 مليار درهم على نحو 568.2 مليون سهم تم تداولهم عبر 25.3 ألف صفقة.

وتصدر سهم ملتيبلاي التداولات بقيمة 330 مليون درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 11%، تبعه كيو القابضة بتداولات تجاوزت 270.5 مليون درهم ليرتفع السهم 14.67%.

أما صدارة الأكثر ربحية فكانت لسهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء "بيلدكو" بارتفاعه 14.76%.

وخلال الجلسة بلغت قيمة مشتريات المؤسسات أو الشركات نحو 989 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 948.7 مليون درهم لتكون حصلة تداولاتهم مشتريات بنحو 40.3 مليون درهم، فيما بلغت مشتريات المستثمرين الأفراد 932.25 مليون درهم ومبيعاتهم 972.56 مليون درهم.

واختتم سوق دبي المالي جلسته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.15% عند مستوى 4083.71 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 534.27 مليون درهم توزعت على 312.56 مليون سهم من خلال 9118 صفقة.

وتصدر إعمار العقارية التداولات قيمة بـ136.36 مليون درهم ليرتفع السهم بنهاية الجلسة 0.57%، تبعه تعليم بتداولات وصلت إلى 48.6 مليون درهم.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 17 شركة، تصدرها شعاع كابيتال بصعوده 4%، ثم أرامكس بارتفاعه 1.73%.

وفيما يخص التداولات بحسب نوع المستثمر، فقد بلغت قيمة إجمالي مشتريات المؤسسات 274.8 مليون درهم ومبيعاتهم 208.5 ملايين درهم، ليكون صافي تداولاتهم 50.96 مليون درهم كمحصلة شراء، فيما كانت تداولات الأفراد تميل للبيع، إذ بلغت مشترياتهم من الأسهم 274.8 مليون درهم ومبيعاتهم 325.77 مليون درهم.

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