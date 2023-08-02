فيزا: الإمارات تسجل أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استطلاع حديث أجرته بايمنتس وفيزا سايبرسورس أن الإمارات سجلت أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي وأن المتسوقين في الإمارات لا يزالون أكثر المستهلكين اعتماداً على الهاتف المتحرك والقنوات المتعددة في التسوق على مستوى العالم.

وتركز الدراسة، التي تحمل عنوان «مؤشر التسوق العالمي لسنة 2023: إصدار الإمارات» على سلوك المستهلك وطرائق الدفع المفضلة من أجل تزويد تجار التجزئة رؤى عملية تساعدهم على تحقيق النجاح في السوق الإماراتية.

ويشير تسجيل الإمارات أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي من بين جميع البلدان التي شملها الاستطلاع، إلى أن التجار المحليين يقدمون تجارب تسوق ودفع سلسة فقد سجل تجار التجارة الإلكترونية في الدولة 134 نقطة، وهي نتيجة أعلى بكثير من المتوسط 125 نقطة في جميع البلدان كما ارتفعت درجات الإمارات في مؤشر التسوق الرقمي العالمي عاماً تلو آخر.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل 13,349 مستهلكاً و3,124 تاجراً في الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند والمكسيك العديد من النتائج الرئيسة التي تسلط الضوء على الخواص الفريدة للسوق الإماراتية.

وأكدت سليمة جوتيفا، المديرة العامة لفيزا في الإمارات أهمية تلبية احتياجات المتسوقين الذين يعتمدون على الهاتف المتحرك في التسوق، وقالت: إننا سعداء بريادة الإمارات في مجال التسوق الرقمي، إذ يتبنى المستهلكون مزايا التسوق الرقمي ويقبلون على استخدامها بقوة. ويشير حصول الإمارات على أعلى درجة في المؤشر العالمي للتسوق الرقمي إلى أن التجار المحليين نجحوا في توفير تجارب تسوق ودفع سلسة لعملائهم كما أن قيام 94% من المتسوقين البالغين في الإمارات باستخدام ميزة رقمية واحدة على الأقل في تجربة تسوقهم الأخيرة يعكس التبني القوي للرقمنة.

النتائج الرئيسة

- يُفضل المستهلكون في الإمارات التسوق عبر الإنترنت بسبب الشحن المجاني (50% من المشاركين)، ولأن الأسعار أفضل (44%)، وسهولة إجراءات الشراء (43%).

- يُعد الحصول على المنتجات بشكل فوري والعثور عليها بسرعة من العوامل المهمة لدى المستهلكين عند التسوق في المتجر، على الرغم من أنها أقل أهمية للمتسوقين في دولة الإمارات مما هي عليه في البلدان الأخرى إذ إن 40% فقط ممن يفضلون الشراء من المتاجر في الإمارات يعدون التوافر الفوري أمراً ضرورياً، وهو أقل من المتوسط في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بنسبة 54% و53% على التوالي.

- يضع المتسوقون في دولة الإمارات أهمية أكبر لخيار الدفع عند اختيار التاجر، بنسبة تقارب ضعف أهمية المكافآت أو الشحن المجاني. وحين طلب منهم تحديد خيار واحد، شكلت طرائق الدفع المفضلة، على وجه الخصوص، أهم ميزة لدى 11,4% من المستهلكين في الإمارات، تلا ذلك المكافآت (6,9%) والشحن المجاني (6,6%).

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