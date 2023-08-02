«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تُطلق مدونتها الصوتية «تدرا بودكاست»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مدونتها الصوتية «تدرا بودكاست»، كقناة إعلامية جديدة تُضاف إلى القنوات الإعلامية للهيئة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الإقبال على الاستماع للمدونات الصوتية كتوجه عام، ولا سيما في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة المستمعين للبودكاست في 2022 حوالي 21% من السكان بحسب تقرير صادر عن داتاريبورتال. وقد تجلى ذلك الإقبال من خلال البينات التي أظهرها البث الأول لـ «تدرا بودكاست»، والذي حقق عدد مستمعين وصل إلى 10,000 مستمع متفاعل.

ويستضيف «البودكاست»، الذي يتم بثه بشكل منتظم، مجموعة الخبراء المختصين المحليين والعالميين للحديث عن جوانب التجربة الإماراتية في قطاع تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وقصص النجاح التي حققتها على مستوى التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة قضايا تتناول مستقبل قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تعزيز الحوار المفتوح من خلال الإجابة على تساؤلات عامة المستمعين، والوقوف على اهتماماتهم، وتعزيز مشاركتهم ومداخلاتهم من خلال مناقشة المواضيع التي يُثيرها جمهور الهيئة على القنوات الإعلامية الأخرى.

وقال محمد مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: إطلاق «تدرا بودكاست» جزء من استراتيجية تدرا الإعلامية التي نستهدف من خلالها الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، بهدف نشر رسالتنا المجتمعية التي تتعدد مضامينها مثل نشر المعلومات المفيدة، والتوعية الرقمية وتسليط الضوء على المشاريع التي يستفيد منها المجتمع، وترسيخ دور الهيئة الرائد في تحقيق التغيير القائم على التحول الرقمي وصنع المستقبل.

ويتوفر البث الخاص بـ «تدرا بودكاست» عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومنصات «Apple Podcast» و«Google Podcast» و«Spotify»، ويقوم بتقديمها خبراء متحدثون، ومجموعة من العاملين في الهيئة للحديث عن خبراتهم وتجاربهم في قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية. كما ستتوفر مواضيع البث على شكل حلقات مسجلة يمكن للمستخدمين الرجوع للاستماع إليها لاحقاً.

ويندرج إطلاق «تدرا بودكاست» ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل الاستفادة من المزايا التي يقدمها الإعلام الرقمي، من خلال الانتقال بالمستخدمين من مجرد أفراد متابعين إلى مشاركين يعززون مبدأ المشاركة الرقمية، التي تتضمن إشراك الجمهور عبر تقنيات الاتصالات والمعلومات في صنع السياسات والقرارات، وتصميم الخدمات وطرحها، لجعلها عملية تشاركية، وجامعة، وتشاورية، مما يسهم في الوصول إلى عالم قائم على المعرفة، ومتواصل باستمرار.

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