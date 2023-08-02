الإمارات تتصدر مؤشر التسوق الرقمي العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أظهر استطلاع حديث أجرته بايمنتس وVisa Cybersource أن الإمارات الإمارات سجلت أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي وأن المتسوقين في الإمارات لا يزالون أكثر المستهلكين اعتماداً على الهاتف المتحرك والقنوات المتعددة في التسوق على مستوى العالم.

وتركز الدراسة، التي تحمل عنوان "مؤشر التسوق العالمي لعام 2023: إصدار الإمارات العربية المتحدة" على سلوك المستهلك وطرق الدفع المفضلة من أجل تزويد تجار التجزئة برؤى عملية تساعدهم على تحقيق النجاح في السوق الإماراتية.

ويعد ميل المستهلكين في دولة الإمارات للتسوق الرقمي حقيقة بديهية يدركها التجار المحليون جيداً، لذلك يقدم تجار التجزئة في الدولة مزايا للتسوق الرقمي تتجاوز تطلعات المستهلكين. وفي الواقع، تسجل دولة الإمارات أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي من بين جميع البلدان التي شملها الاستطلاع، مما يشير إلى أن التجار المحليين يقدمون تجارب تسوق ودفع سلسة. فقد سجل تجار التجارة الإلكترونية في الدولة 134 نقطة، وهي نتيجة أعلى بكثير من المتوسط 125 نقطة في جميع البلدان. كما ارتفعت درجات الإمارات على مؤشر التسوق الرقمي العالمي عاماً تلو الآخر، حيث سجل التجار المحليون درجات أعلى بنسبة 11٪ في عام 2022 من عام 2021، ويُعزى ذلك إلى زيادة وعي المستهلك بالميزات المتاحة مثل الشراء عبر الإنترنت ومطابقة الأسعار.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل 13,349 مستهلكاً و 3,124 تاجراً في جميع أنحاء البرازيل والهند والمكسيك ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن العديد من النتائج الرئيسية التي تسلط الضوء على الخصائص الفريدة للسوق الإماراتية.

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