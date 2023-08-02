«نخيل» تعين «شابورجي بالونجي» لتشييد مشروع «بالم بيتش تاورز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نخيل» تعيين مقاول لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها «بالم بيتش تاورز»، والذي يضم 3 أبراج سكنية فاخرة على الواجهة البحرية، ومنحت «نخيل» عقد تشييد 3 أبراج، والبنية التحتية المرتبطة بها إلى شركة «شابورجي بالونجي»، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية قريباً.

وبهذه المناسبة قال إلياس مبيض، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة «نخيل»: «يعكس مشروع «بالم بيتش تاورز» التزام «نخيل» بتوفير أعلى معايير البنية التحتية والمرافق الحضرية لترسيخ مكانة دبي مدينة يطمح الناس إلى زيارتها، والعيش فيها، ونحن على ثقة من خبرة شركة «شابورجي بالونجي» وإرثها العريق، الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً لإنجاز مشروع يلبي تطلعات عملائنا الباحثين عن تجربة معيشية فاخرة على البحر».

ويضم مشروع «بالم بيتش تاورز» الواقع في «نخلة جميرا» 3 أبراج فاخرة، تضم أكثر من 1000 وحدة سكنية، ويتميز بإطلالاته البانورامية الخلابة على أفق دبي ومياه الخليج العربي، كما يتفرد بكونه على مقربة من مجموعة متنوعة من وجهات تناول الطعام، والترفيه، والتسلية، والتسوق، وتضم الأبراج الفاخرة وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين، وثلاث غرف نوم، وطيفاً واسعاً من وسائل الراحة الأكثر تطوراً.

ويكرّس مشروع «بالم بيتش تاورز» التزام شركة «نخيل» بمفهوم «نبني لينعم الناس بالرخاء»، عبر تطوير مشاريع مبتكرة، وستمضي الشركة قدماً عبر المرحلة التالية من النمو والازدهار، في إطار سعيها لمواكبة أهداف خطة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش فيها.

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