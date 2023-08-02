«مبادلة» تستثمر في «آلايند» الأمريكية لخدمات مراكز البيانات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثمارها في شركة «آلايند» الأمريكية العاملة في قطاع مراكز البيانات على مستوى منطقة الأمريكتين، وبهذا تنضم مبادلة كونها شريك أقلية، إلى جانب شركاء أغلبية بإدارة شركة «ماكواري» لإدارة الأصول.

وتقدم «آلايند» حلول مراكز البيانات الضخمة ذات المساحات القابلة للمشاركة، والمراكز القابلة للتوسع، وتلك التي تناسب مختلف المتطلبات، لدعم عملائها حول العالم، سواء المؤسسات العملاقة أو الشركات الاعتيادية، لمساعدتهم في أعمالهم، ولتلبية الطلب المتنامي على توفير بنية تحتية مستدامة، وقابلة للتطوير، ويشمل هذا قيام «آلايند» بتوفير أكثر من 2,5 جيجاوات من السعة التخزينية، عبر ما يزيد على 40 مركز بيانات عند اكتمال عملية البناء.

وتتركز أغلبية أعمال المجموعة في أمريكا الشمالية، إلا أن «آلايند» توسعت مؤخراً في منطقة أمريكا اللاتينية، من خلال استحواذها على شركة ODATA؛ مزود خدمات مراكز البيانات في منطقة أمريكا الجنوبية. وبذلك ترسخ «آلايند» مكانتها بين أكبر مشغلي مراكز البيانات الخاصة في منطقة الأمريكتين، وتشمل عمليات المجموعة في منطقة أمريكا الجنوبية والكاريبي، مراكز بيانات في كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: «يسرنا الاستثمار في شركة آلايند؛ أحد أبرز مزودي خدمات مراكز البيانات وأسرعها نمواً ونشاطاً في منطقة الأمريكتين، وسيدعم استثمارنا هذا جهود وعمليات التوسع السريع للشركة، وبما يعزز مكانتها شريك أعمال مفضلاً في سوق مراكز البيانات الأمريكية. وبالإضافة إلى دعم مسيرة نمو الشركة نحن متحمسون أيضاً لتعزيز استفادة الشركة من قدرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في وضع استراتيجي، يؤهلها لدعم متطلبات البنية التحتية لمجموعة واسعة من خدمات الذكاء الاصطناعي والتعّلم الآلي والتعلم العميق، ونتطلع إلى العمل مع فريق عمل الشركة، لتقديم خدمات بنية تحتية رقمية رئيسية في منطقة الأمريكتين».

دعم

وقال أندرو شاب، الرئيس التنفيذي لشركة «آلايند»: «نحن متحمسون للشراكة مع شركة مبادلة، لدعم مسيرة نمو شركتنا، وتوسيع قدراتها في مجال خدمات مراكز البيانات، بالإضافة إلى التركيز بشكل جماعي على بناء مستقبل أكثر استدامة، من خلال بنية تحتية مبتكرة وفعّالة، ويعد استثمار مبادلة شهادة على المستوى العالمي، الذي نقدمه في مجال حلول خدمات مراكز البيانات، وتأكيداً على خبرات فريق عملنا عالية المستوى، علاوة على قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على السعة التخزينية من طرف عملائنا من المؤسسات العملاقة، والشركات عبر الأمريكتين».

ويأتي الاستثمار في شركة «آلايند»، في إطار جهود مبادلة الرامية لتعزيز حضورها المتنامي في قطاع البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة. وكانت مبادلة قد أعلنت في يونيو من هذا العام التزامها باستثمار 500 مليون دولار في شركة «برايت سبيد» الأمريكية لخدمات النطاق العريض والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي تهدف إلى إيصال خدمات الألياف الضوئية لنحو ثلاثة ملايين منزل وشركة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما يعد الاستثمار في شركة «آلايند»، جزءاً من محفظة مشاريع البنية التحتية الرقمية سريعة النمو في مبادلة، التي يقودها منير بركات، المدير التنفيذي لاستثمارات البنية التحتية الرقمية في مبادلة، وأعلنت مبادلة في 2022 عن استثمارها 350 مليون دولار في «برينستون ديجيتال غروب»، المجموعة الرائدة في مجال خدمات مركز البيانات في آسيا، والتي تركز على مشاريع توسيع خدمات مراكز البيانات عالمية المستوى، لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء آسيا، كما استثمرت مبادلة 800 مليون جنيه استرليني في «سيتي فايبر»؛ أكبر شركة مستقلة لتزويد شبكات الألياف الضوئية في المملكة المتحدة.

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