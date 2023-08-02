بيع قطعتي أرض في «جميرا باي» بـ 130 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت قيمة المبيعات العقارية بدبي اليوم منذ ساعات الصباح الأولى 1.08 مليار درهم، عبر 382 صفقة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، شهدت منطقة جميرا باي بيع قطعتي أرض بقيمة 130 مليون درهم، الأولى في مشروع بي في مانشينس بقيمة 75 مليون درهم والثانية بقيمة 55 مليون درهم.

وبلغت مساحة الأرض في مشروع بي في مانشينس 13,454 قدم مربع، فيما بلغت قيمة القدم المربع 5,574 درهم.

وتصدرت منطقة جميرا باي اليوم من حيث قيمة المبيعات بـ 130 مليون درهم، تلتها منطقة تيكوم سيت أيه بـ 94.46 مليون درهم عبر 6 صفقات، ثم منطقة نخلة جميرا بـ 65.58 مليون درهم عبر 6 صفقات.

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