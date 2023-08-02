سهم كيو القابضة يقفز بالحد الأعلى

المصدر: أبوظبي - البيان

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قفز سهم «كيو القابضة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالحد الأعلى خلال تداولات اليوم الأربعاء ليصل إلى 2.97 درهم

خلال ذلك بعدما قدمت القابضة (ADQ)، و«اي اتش سي كابيتال»، إحدى شركات العالمية القابضة، عرضاً إلى «كيو القابضة»، لدمج حصص «القابضة» (ADQ) البالغة نسبتها 100% في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالإضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في شركة مُدن العقارية «مُدن» وكامل حقوق «اي اتش سي كابيتال» في «مُدن»، بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة والفعاليات وتموين وتطوير المشاريع العمرانية.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة نحو 44 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) مع محفظة واسعة من التطويرات العقارية، وقطع الأراضي وأصول الضيافة. وعند إتمام الصفقة المقترحة ستقوم «كيو القابضة» بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح «القابضة» (ADQ) و«اي اتش سي كابيتال»، بعدد إجمالي 9,491 ملايين سهم عادي في رأس المال «كيو القابضة»، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد في «كيو القابضة» بقيمة 2.70 درهم،

ويتضمن العرض تقييماً لأسهم شركة «كيو القابضة» بنحو 18.5 مليار درهم. بعد الانتهاء سوف تمتلك «القابضة» 38.7% و«اي اتش سي كابيتال» 19.4% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة «كيو القابضة».

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