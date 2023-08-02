نظام لعبور المشاة بـ«الذكاء الاصطناعي» في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، مع شركة «ديرق»، مطور حلول تحليلات الذكاء الاصطناعي للسلامة على الطرق وإدارة المرور، إنجازاً مشتركاً جديداً بعد التنفيذ الناجح لـ 14 نظاماً ذكياً لعبور المشاة في مختلف مناطق الواحة، وذلك في إطار الشراكة بين الجهتين، للتعاون على تزويد واحة دبي للسيليكون بقدرات متطورة وحلول المدن الذكية.

وصممت «ديرق» منصة الذكاء الاصطناعي للتعرّف و«الاتصال الآني» خصيصاً لرصد المشاة وراكبي الدراجات وغيرهم من مستخدمي الطرقات بدقة وموثوقية استثنائية. ويتكامل النظام الرائد، الأول من نوعه في المنطقة، بسلاسة مع البنية التحتية للطرق بهدف تحسين إجراءات السلامة. وباستخدام نماذج توقّع السلوك المسجلة كبراءة اختراع، يمكن لتلك التكنولوجيا تشغيل إشارات الإنذار الوامضة، وأضواء التحذيرات على الطرقات، وحتى وحدات التحكم في إشارات المرور تحسباً لعبور المشاة، مما يضمن الاستباق الفاعل لأي تعارضات محتملة مع المركبات عند اقترابها. كما يقوم النظام بجمع البيانات القيمة بهدف تعزيز مستوى وعي مستخدمي الطرق وسرعة استجابة الجهات المعنية بشؤون السلامة والأداء المروري. ويأتي ذلك الإنجاز نتيجة اختبارات مكثفة أجريت على مدى أعوام لضمان سلامة وفعالية مبدأ المنظومة.

وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة لدى "دييز": "يتماشى تنفيذ نظام ديرق الذكي لعبور المشاة في واحة دبي للسيليكون بشكل مباشر مع الأهداف المحددة ضمن خطة دبي الحضرية 2040. وعبر دمج تلك التكنولوجيا المتطورة، نوفر بيئة متميزة تعطي الأولوية للابتكار والسلامة والاستدامة. ويشكل هذا النظام ركناً أساسياً في ترسيخ مكانة واحة دبي للسيليكون كمنطقة متطورة تقنياً، مما يوفر للمقيمين وشركاء الأعمال تجربة حياة وعمل ذكية وسلسة. وعبر شراكتنا المستمرة مع ديرق، سنواصل إحراز تقدم مستمر في ضمان سلامة المشاة وتعزيز أجندة مدينة دبي الذكية."

رؤية

وقال الدكتور جورج عودة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ديرق: «يتوافق تعاوننا مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأهيل دبي كمدينة صديقة للدراجات مع تدابير سلامة متينة ولتعميم خيارات النقل الصديقة للبيئة. وقد أدّت السلطة دوراً مهماً في التنفيذ الناجح لنظامنا الذكي المتطور لعبور المشاة في واحة دبي للسيليكون. ومع استمرار التزامنا الراسخ بمهمتنا المتمثلة في دفع عجلة مستقبل السلامة على الطرق وتمكين الحركة السلسة والفعالة لمستخدمي الطرق والمركبات ذاتية القيادة، يحمل هذا الإنجاز أهمية هائلة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة بما يكرس الأثر الإيجابي لجهودنا في دبي وعلى مستوى العالم».

وتم تصميم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للنظام الجديد بهدف رصد المركبات ومستخدمي الطريق الآخرين الذين يقتربون من ممرات المشاة. وتزيد هذه القدرة من فعالية النظام وتوقيت التفاعل مع المركبات المجاورة. كما توفر خوارزميات التحكم ضمن النظام المرونة اللازمة لتفعيل التنبيهات أو تعطيلها والتحكم في مدتها، مما يسمح بالتصميم المخصص بناءً على سيناريوهات عبور محددة. ويمكن تهيئة التنبيهات لتظل نشطة خلال وقت عبور محدد مسبقاً أو طالما يتم رصد أي جسم في ممر المشاة أو المنطقة المجاورة له. وتضمن تلك الوظيفة المتقدمة السلامة المثلى وإدارة فعالة للمرور عند ممرات المشاة.

كما تم تجهيز النظام باتصال الجيل الخامس G5 فائق السرعة ووقت استجابة منخفض، مما يوفر اتصالاً سلساً متقدماً يضمن إمكانية جمع البيانات على نطاق واسع لإحداثيات السلامة وبيانات المرور، مع تسهيل قدرات التشغيل والصيانة والتهيئة عن بُعد لمشغل النظام. وسيتمكّن النظام في المستقبل من الاستفادة من تكنولوجيا G5 لإرسال معلومات وتنبيهات السلامة بشكل فعال للمركبات المتصلة التي تقترب من ممرات المشاة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز