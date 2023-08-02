«المركزي»: 6.8 تريليونات درهم إجمالي التحويلات عبر النظام المصرفي حتى مايو

المصدر: ابوظبي - سامح الليثي

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أظهرت بيانات التحويلات عبر نظام تحويل الأموال التابع للمصرف المركزي، بأن التحويلات قد بلغ 6.8 تريليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2023.

وارتكز نشاط التحويلات على التحويلات التي تمت بين البنوك وبإجمالي بلغ حوالي 4.3 تريليونات موزعين بحوالي 778.421 مليار درهم في شهر يناير، وأكثر من 784.708 مليار درهم في شهر فبراير ، و914.958مليار درهم في شهر مارس، و 718.1 مليار في شهر إبريل، فيما قفزت في مايو إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم.

فيما وصل إجمالي تحويلات الإفراد 2.5 تريليون درهم حيث حقق شهر يناير تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم في شهر يناير وحوالي 430 مليار درهم في شهر فبراير الماضي ثم 550.549 مليار درهم في شهر مارس بينما شهد إبريل 454.4 مليار درهم وحوالي 660 مليار في مايو.

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