55 ملياراً ودائع جديدة ببنوك الإمارات في مايو

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفعت ودائع عملاء المصارف المحلية بنسبة 2.3%، بزيادة قدرها 55 مليار درهم، لترتفع من 2.35 تريليون درهم في أبريل إلى 2.4 تريليون درهم في نهاية مايو.

وأرجع المصرف المركزي النمو إلى ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 1.5% لا سيما من جانب القطاع الخاص والمؤسسات غير البنكية وودائع غير المقيمين بنسبة 11.1%.

تطورات القطاع

وأوضح المركزي في تقرير له عن تطورات القطاع المصرفي بأن اقتراض السوق المحلي نما بدوره بنسبة 1.6% من 1.89 تريليون درهم إلى 1.92 تريليون درهم مع زيادة مطردة لا سيما في الائتمان المحلي مع ارتفاع اقتراض كل من القطاعين العام والخاص.

على صعيد آخر نجحت البنوك في تعزيز قاعدة أصولها بنمو 1.7% في مايو، لتضيف نحو 66 ملياراً إليها مرتفعة إلى 3.868 تريليونات درهم.

في الوقت ذاته توسعت القاعدة النقدية بنحو 3.4% بنهاية مايو بنحو 21 مليار درهم مرتفعة من 600 مليار إلى 621 مليار درهم.

من جهة أخرى ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 2.7%، وبأكثر من 16 مليار درهم من 574 مليار درهم في أبريل إلى 590 مليار درهم في نهاية شهر مايو.

أرصدة وودائع

وأوضحت مؤشرات للمصرف المركزي أن الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت 361.7 مليار درهم، بينما بلغت الأوراق الأجنبية المحفوظة 171 مليار درهم بنمو 2.7% . وأظهرت مؤشرات الميزانية الشهرية للمصرف أن الحسابات الجارية للعملاء بلغت 284.7 مليار درهم، وبلغت الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي 210 مليارات درهم.

مقابل ذلك بلغ إجمالي النقد والأرصدة المصرفية 260 مليار درهم، وبلغ حجم الودائع لديه 130.3 مليار درهم، فيما بلغت الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 216.9 مليار درهم.

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