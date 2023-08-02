280.5 مليون درهم أرباح «حديد الإمارات أركان» النصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، عن تحقيقها نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 280.5 مليون درهم مقارنة مع 279.9 مليون درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 612 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% عن النصف الأول من 2022، وبزيادة 6% عن النصف الثاني من 2022 نتيجة لتعزيز مستويات الكفاءة عبر المجموعة، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 13.8% مقارنة مع 12.9% في النصف الأول من عام 2022.

وكشفت نتائج النصف الأول عن مرونة أعمال وحدة الحديد للمجموعة في مواجهة اضطرابات السوق، فضلاً عن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء.

ووصلت إيرادات المجموعة للنصف الأول من عام 2023 إلى 4.43 مليارات درهم مقارنة مع 4.61 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفي ضوء الفجوة العالمية بين العرض والطلب، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتجات المجموعة مؤقتاً، خلال النصف الأول في عام 2022، فإن إيرادات المجموعة في النصف الأول من هذا العام تعتبر ممتازة.

وبلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 3.95 مليارات درهم، خلال النصف الأول من عام 2023، وبلغت أرباح هذه الوحدة 224.8 مليون درهم. وبلغت إيرادات وحدة مواد البناء 475.8 مليون درهم، خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، وبلغت أرباح الوحدة 56 مليون درهم بزيادة كبيرة مقارنة مع 20 مليون درهم للفترة نفسها من 2022. ومنذ 31 ديسمبر 2022 واصل صافي القروض المصرفية تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 41% من 1.1 مليار درهم إلى 643.9 مليون درهم، حيث حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 0.5 في 30 يونيو 2023.

مرونة الأعمال

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصلت حديد الإمارات أركان في الأشهر الستة الأولى 2023 أداءها المالي القوي والمتميز، حيث نجحت في تحقيق أرباح إيجابية، تتماشى مع توقعاتنا، مما يعكس مرونة أعمالنا على الرغم من ظروف السوق المتقلبة، ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى عوامل عدة، أبرزها التركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش الربحية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية».

وأضاف: «نؤكد التزامنا بتحقيق أهداف إزالة الكربون والاستدامة. ونعتزم خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050».

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