تكريم 21 مؤسسة فائزة بجائزة التميز العقاري في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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فازت 21 شركة ومؤسسة عقارية بـ«جائزة التميز العقاري» التي أطلقتها دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وكرمت الدائرة الفائزين بالجائزة بحضور عبد العزيز الشامسي مدير عام الدائرة، والمستشار حميد العبار مستشار الدائرة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة.

وفاز بجائزة «فئة المكاتب العقارية» عن مدينة الشارقة: الجنيدي للعقارات، وشركة سالم علي الشامسي للعقارات، ومكتب بزلينك، ومكتب سما الشارقة للعقارات، والسوم العقارية. وعن المنطقة الشرقية: مكتب الشاهق للعقارات، والساحل الشرقي للعقارات. كما فاز بالجائزة في «فئة شركات التطوير العقاري» مدينة الشارقة المستدامة، وشركة الثريا العقارية.

وفاز بها في «فئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد الملاك» كل من: جمعية ملاك برج مركز الغانم للأعمال، وجمعية ملاك برج صحاري 1، وجمعية ملاك برج صحاري 3، وجمعية ملاك برج صحاري 4، وجمعية ملاك برج صحاري 6، وجمعية ملاك برج أساس، وجمعية ملاك البرج الأزرق، وجمعية ملاك برج الشاطئ 2، وجمعية اتحاد ملاك برج الريفيرا، ومجلس إدارة برج المهند.

وفاز بـ«فئة شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك» شركة المدير لخدمات الإشراف الإداري، وشركة بلوتو لخدمات الإشراف الإداري.

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