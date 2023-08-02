110 مليارات دولار إنفاق متوقع للشركات على الذكاء الاصطناعي في 2024

المصدر: دبي- البيان

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توقعت دراسة لشركة لايك ديجيتال وشركائها أن يتجاوز إنفاق الشركات العالمية على خدمات الذكاء الاصطناعي 50 مليار دولار في هذا العام ويصل إلى 110 مليارات دولار في عام 2024.

وأكدت الدراسة أنه عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، لا يمكن إنكار أنه يُمكن أن يُجلب فوائد كبيرة للشركات.

وتعدُ اهم المزايا الأساسية التي يُمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي، هي زيادة الكفاءة وتبسيط العمليات، وتحسين الخدمات اللوجستية وسير العمل والموارد، وزيادة الإنتاجية. كما يمكنه كذلك تحسين عملية اتخاذ القرار وتحليل البيانات، وتجنب الأخطاء عن طريق إزالة العنصر البشري.

جاءت هذه الفائدة وفقاً لاستطلاع أجرته شركة بي دبليو سي في عام 2022 حول أهمية الذكاء الاصطناعي في الأعمال، الذي بينَ أن 86% من الرؤساء التنفيذيين اعتبروا أن الذكاء الاصطناعي جانب أساسي من عملياتهم، حيث يستفيد القادة من قاعدة بيانات السحابة وتحليلاتها لتحقيق عائد أكبر. بينما بين أكثر من 1000 مشارك في الاستطلاع، أن النجاح الأعلى يكمن في تلك الشركات التي تتبع نهجاً شاملاً لتكامل الذكاء الاصطناعي بدلاً من التركيز على هدف واحد في كل مرة.

إذ يقوم قادة الذكاء الاصطناعي بتنفيذ الكفاءات الأساسية في 3 مجالات في وقت واحد، وهي تحويل الأعمال، وتعزيز عملية صنع القرار، وتحديث الأنظمة والعمليات.

كما ركزت الدراسة على آخر مقال نُشِرَ في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، أشارَ فيهِ تسيدال نيلي إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي ليست مجرد أداة لزيادة سرعة العمل، بل هي مجموعة من أنظمة التعاون التي تستطيع تحليل الأنماط التي لا تتسنى رؤيتها بالعين البشرية.

كما إنها توفر رؤى وتحليلات وتنبؤات واقتراحات مستندة إلى البيانات. إذا تم البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأعمال من منظور شامل وشامخ، فإنك ستكون قادراً على استغلال إمكاناتها الكاملة.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تحدثت الدراسة كذلك عن الوقت المناسب لتوجه الشركات نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، أذ لا يتعلق الأمر بمجرد اتخاذ قرار بتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بيئة عملهم، بل يتعلق بمتى سيقومون بذلك.

فقد جعلت شركات مثل أوبن إيه آي، ومايكروسوفت، وإنفيديا التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع، من الطلاب حتى الشركات الرائدة، وبالتالي فإنها تواجه تحديات أخلاقية ومسائل متعددة.

عندما يتجاوز تقدم التكنولوجيا قدرة القوانين والتنظيمات على مواكبة هذا التطور السريع، يتحمل كل مستخدم مسؤولية تحديد كيفية استخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة تتوافق مع المعايير الأخلاقية وتضمن المساءلة الفردية.

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