«ماجد الفطيم» تبرم شراكة مع «لايف رامب» للبيانات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع «لايف رامب» للبيانات التعاونية ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الشراكة في تسريع قدرات «ماجد الفطيم» لتوفير المزيد من الخدمات الرقمية للعملاء، من خلال تقديم توصيات أكثر تخصيصًا بناءً على تفضيلات واحتياجات التسوق الخاصة بهم.

ومن خلال الحصول على الرؤى التي يتم تجميعها وتخزينها بأسلوب آمن، ستقوم المنصة بتعزيز الروابط بين «ماجد الفطيم» وعملائها لبناء فهم أعمق للتجارب الفردية للعملاء، وهذا بدوره سيمكّن الشركة من تقديم عروض ترويجية مخصصة في الوقت الفعلي وبالتالي تقديم تجربة رقمية أكثر جاذبية.

وستستفيد «ماجد الفطيم» من قدرات منصة «لايف رامب» على مستوى محفظة أعمال الشركة وعلاماتها التجارية لتوسيع نطاق الفوائد لتشمل شركاء الشركة بالمنظومة التجارية من مختلف القطاعات.

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