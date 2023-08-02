«صيف الشارقة 2023» يعزز مبيعات قطاعي التجزئة والترفيه

المصدر: الشارقة- البيان

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تشهد فعاليات الدورة الـ 20 من «عروض صيف الشارقة 2023» الحدث التجاري والسياحي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 3 سبتمبر القادم، إقبالاً كبيراً من سكان وزوار إمارة الشارقة للاستمتاع بتجارب التسوق الرائعة التي تقدمها مراكز التسوق والاستفادة من العروض الجاذبة والخصومات الكبرى التي وصلت نسبتها إلى 75% على أشهر العلامات التجارية العالمية.

وأظهرت المؤشرات الأولية للعروض التي انطلقت في الأول من يوليو الماضي، نتائج إيجابية انعكست بشكل كبير على عوائد ومبيعات قطاعي التجزئة والترفيه التي ارتفعت نتيجة الزيادة في أعداد المتسوقين والزوار للإمارة الباسمة، بفضل ما تحفل به عروض صيف الشارقة من مفاجآت تسوق متميزة وأنشطة ترفيهية حية، وعروض ترويجية جاذبة وجوائز قيّمة خصصتها غرفة الشارقة احتفالاً بنسخة هذا العام الاستثنائية بالإضافة إلى الجوائز التي خصصتها مراكز التسوق في كافة مدن ومناطق الإمارة.

وأكد عبدالعزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، أن العروض تواصل تحقيق النجاحات على صعيد تعزيز قطاعي التجزئة والترفيه في إمارة الشارقة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتسوق على مستوى المنطقة، وخاصة في ظل اعتماد غرفة الشارقة على آليات عمل مبتكرة لخلق أجواء تتناسب ومفهوم العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية التي تستقطب جمهور المتسوقين، مؤكداً أن المؤشرات الأولية التي رُصدت عن سير أعمال العروض تشير إلى تحقيق نمو كبير في المبيعات، وتعزيز نشاط قطاع تجارة التجزئة وغيرها من القطاعات المستفيدة ومن أبرزها قطاعات الترفيه والفنادق والسياحة والسفر.

وينتظر زوار الشارقة وسكانها المزيد من الفعاليات الترفيهية ومفاجآت التسوق التي ستقدمها العروض خلال الفترة القادمة إلى جانب الجوائز القيّمة التي تشتمل على قسائم مشتريات بأكثر من 100 ألف درهم، وباقات سياحية وفندقية، فضلاً عن السحب الكبير على سيارة نيسان باترول 2023، في ختام العروض يوم 3 سبتمبر من العام الجاري، كما سيحظى المتسوقون بفرصة لعيش تجربة تسوق متميزة تتضمن تخفيضات تصل إلى 75%.

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