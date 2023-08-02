7.9 مليارات درهم عائدات الغرف الفندقية بدبي في 5 أشهر بنمو 10%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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بلغت عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي نحو 7.93 مليارات درهم مقابل 7.2 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 10.13%، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، التي أشارت إلى أن عدد الليالي الفندقية في فنادق دبي وصل خلال أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 17.71 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 448 درهماً، بينما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 563 درهماً.

ووصل متوسط العائد على الغرف الفندقية في دبي خلال أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 448 درهماً مقارنة مع 362 درهماً خلال الفترة نفسها من العام 2019 وبنمو 24%، حيث سجلت فنادق دبي أداءً قوياً على الرغم من دخول نحو 40 فندقاً جديداً إلى السوق خلال 12 شهراً تتضمن 8000 غرفة فندقية من مختلف الفئات.

ونجحت فنادق دبي في مواصلة مسار التعافي من تبعات «كوفيد 19»، متجاوزة مستويات ما قبل «كوفيد 19» في 6 مؤشرات، تشمل العائدات على الغرف الفندقية المتوفرة، ومعدل السعر اليومي، وعدد الليالي المحجوزة، ومدة الإقامة، والطاقة الاستيعابية للفنادق، وعدد المنشآت الفندقية.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة عن تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية وزيادة مطردة لأعداد السياح من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية ووصولها إلى محطات جديدة.

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