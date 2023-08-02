1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 486 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بـ 439.46 مليون درهم و424 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.11 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بـ 24 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بـ 19 مليون درهم بمنطقة الحبية الرابعة.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بـ 65 مليوناً في منطقة أم سقيم الثالثة وأخيراً مبايعة بـ 43 مليوناً في منطقة هور العنز شرق. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.27 مليوناً.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بـ 110.71 ملايين درهم.

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