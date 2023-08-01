«اتصالات إي آند» توزع 40 فلساً عن النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اتصالات من «إي آند» عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري 2023، ووصلت الإيرادات الموحدة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 26.6 مليار درهم، وبنمو سنوي بلغت نسبته 1.1 %، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 4.7 مليارات درهم، فيما بلغت أرباحها قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 12.8 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48 %.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي «اتصالات من إي آند» في الإمارات إلى 13.9 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 5.1 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 165 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1 %.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «&e»: «أداء (إي آند) خلال النصف الأول من العام يؤكد نجاحها في بناء نموذج أعمال قوي ومرن قادر على التعامل مع مختلف التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا الأداء الجيد تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة وسعيها الدائم لتحقيق التنمية المستدامة، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نخدمها، بالتزامن مع خَلْق قيمة مضافة لمساهمينا».

وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»: «أظهر أداء المجموعة خلال الأشهر الستة الماضية مرونة وقدرة عالية على التكيّف وتحقيق التميز والابتكار، وذلك على الرغم من التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي».

مضيفًا: «يعود هذا الأداء الإيجابي إلى ركائز أعمالنا الرئيسية، وقطاعات الأعمال الجديدة التي شهدت نموًا ملحوظًا في الطلب على منتجاتها وخدماتها محليًا وعالميًا، فضلًا عن استغلال إمكانياتنا وخبراتنا التكنولوجية، التي أسهمت في تشكيل مسارات جديدة، وإحداث تحولات جذرية في تلك القطاعات، وتحويل طريقة ممارستنا للأعمال على المستوى العالمي. واليوم، وبفضل التزامنا وسعينا الحثيث نحو بلوغ آفاق جديدة وتبنّي التغيير، فإننا نتمتع بمكانة رائدة في العصر الرقمي».

وأكمل: «حققت (&e) إيرادات موحدة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 26.6 مليار درهم، وبنمو سنوي بلغت نسبته 1.1 %، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة إلى 4.7 مليارات درهم، فيما بلغت أرباح (&e) قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 12.8 مليار درهم، وبهامش أرباح نسبته 48 %. ويعود هذا الأداء الجيد إلى استراتيجيتنا التي تركز بشكل كبير على تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية، إلى جانب استثماراتنا في البنية التحتية الرائدة عالميًا، واستخدام التقنيات المتطورة التي تمهد الطريق أمامنا نحو النجاح واستدامة الأعمال».

كما أعلنت عن توقيعها اتفاقية ملزمة مع مجموعة PPF، تقوم على أساسها بالاستحواذ على حصة مسيطرة (50 % + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات «PPF Telecom» في بلغاريا، وهنجاريا، وصربيا، وسلوفاكيا، حيث تعتبر (PPF Telecom) ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسع «إي آند» أعمالها بقوة داخل السوق الأوروبي.

تشمل الحصص الاستثمارية لـ &e أعمال شركات الاتصالات Yettel بلغاريا، و Yettel هنجاريا، و Yettel صربيا، و O2 سلوفاكيا، بقاعدة عملاء تفوق 10 ملايين عميل، ومكانة رائدة في الأسواق التابعة لكلٍّ من تلك الشركات، وتشمل الحصص الاستثمارية أيضًا أعمال البنية التحتية للشبكات في كل من شركة CETIN وشركة O2 في الدول المذكورة ذاتها.

وبلغت القيمة الأوَّلية للصفقة 2,15 مليار يورو، خاضعة لبند استثماري إضافي تصل قيمته إلى 350 مليون يورو مستحقَّة لصالح مجموعة PPF في حال تجاوزتْ أصول PPF Telecom أهدافًا استثمارية محدَّدة خلال 3 أعوام من استكمال الصفقة، ويخضع البند ذاته لحَقِّ الرجوع في حال عدم تحقيق تلك الأهداف الاستثمارية.

وحافظت «اتصالات من e&» على نهجها الأصيل نحو التوطين، إذ أثمرت جهودها عن توفير أكثر من 220 وظيفة حتى الآن لمواطني الدولة في العام الثاني وفقاً لمذكرة التفاهم المشتركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).

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