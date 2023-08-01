أرباح «ألفا ظبي» تقفز 30% إلى 10.3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة نتائجها المالية النصف سنوية لغاية 30 يونيو 2023، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 10.3 مليارات درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 30% على أساس سنوي. ويأتي هذا الإنجاز الجديد نتيجة التنفيذ الدقيق لاستراتيجيات «ألفا ظبي» عبر قطاعات عملها الرئيسة، والتزامها الراسخ بتحقيق المزيد من العوائد للمساهمين، حيث حققت إيرادات المجموعة نمواً كبيراً وصل إلى 22.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 29% على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتميزت الأشهر الستة الأولى من العام بقفزة في الإيرادات في جميع قطاعات الأعمال، مدعومة بالتأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة منذ عام 2022، وخاصة بعد دمج شركة «الدار العقارية» في مستهل الربع الثاني من العام الماضي.

تتمتع مجموعة ألفا ظبي القابضة بميزانية عمومية ممتازة، حيث بلغ إجمالي موجوداتها 127.9 مليار درهم، وبمكانة نقدية قوية تصل إلى 17.6 مليار درهم، ويرجع الانخفاض الطفيف في إجمالي الموجودات والرصيد النقدي بشكل رئيس إلى إزالة «بيور هيلث القابضة» من الميزانية العمومية واستثمار المجموعة للفائض النقدي.

وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بدور كبير في نمو إيراداتها، حيث أظهرت مؤشرات الأداء في جميع القطاعات نمواً ملحوظاً وزيادة كبيرة في الأرباح، وأسهمت محافظ الشركة في قطاعات العقارات والصناعة والبناء والخدمات والمجالات الأخرى في هذه القفزة، والتي مثلت 23% و31% و19% و15% من إجمالي الإيرادات على التوالي.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «جسد الأداء اللافت في النصف الأول من العام لشركة ألفا ظبي القابضة إمكاناتها الكبيرة وقدرة محفظة أعمالها المتنوعة على التكيف مع ظروف السوق كافة، وبدا ذلك واضحاً في حجم الإيرادات الضخم الذي سجل 22.1 مليار درهم، وصافي أرباح وصل إلى 10.3 مليارات درهم، ونسبة نمو عالية تقف شاهداً على نجاحنا في تجاوز تحديات السوق وتقلباته».

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