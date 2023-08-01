«المالية» تمدد مهلة مشورة ضريبة الشركات بالمناطق الحرة حتى 9 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

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مددت وزارة المالية مهلة تقديم الملاحظات على المشورة العامة لضريبة الشركات في المناطق الحرة التي أطلقتها مؤخراً على موقعها الإلكتروني، وذلك حتى تاريخ التاسع من شهر أغسطس الحالي.

وقال بيان للوزارة: يأتي تمديد المهلة الممنوحة من قبل الوزارة على هذه المبادرة المتعلقة بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً منها بأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية ذات العلاقة كجزء من أولوياتها لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للأعمال والاستثمار.

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